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الجبوري يلتقي علاوي.. هذا ما اتفقا عليه

استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي.

وجرى خلال اللقاء بحسب مكتب الجبوري العلامي، استعراض الاوضاع الامنية والسياسية في العراق، ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل التطورات الجارية على الساحة العراقية.

كما تناول البحث سبل بلورة رؤى مشتركة لموجهة المشاكل والازمات وايجاد حلول ترمي الى تصحيح المسار السياسي وتعزز ركائز العملية الديمقراطية.

واتفق رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز على دعم الجوانب الاقتصادية وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين وتهيأة كافة ظروف الاستقرار الدائم وخصوصا اعادة النازحين واعمار البنى التحتية للمدن المحررة.

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