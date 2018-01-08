الرئيس السيسي يسعى لإنشاء 4 آلاف مصنع خلال عام 2018

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه يسعى لإنشاء 4 آلاف مصنع خلال الفترة الزمنية المقبلة بحد أقصى من 6 شهور إلى عام.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل افتتاح عددًا من مشروعات الطرق والكباري الجديدة والإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، خلال زيارة رسمية له بالمدينة.

ومقرر أن يفتتح الرئيس كوبري الفنجري، المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا للربط بين محور روض الفرج غربًا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقًا، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، فضلًا عن عددًا من مشروعات الطرق الكبرى، في عدة محافظات، والتي تكلفت 8 مليارات و500 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروع القومي للطرق من بينها ” بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وبحسب الرئاسة، من المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي منطقة المطورين الصناعيين المقامة على مساحة مليوني متر مربع باستثمارات قدرها مليار و700 مليون جنيه، حيث تضم 32 مصنعًا، وكذلك مصنع للأجهزة الإلكترونية لافتتاح خطوط إنتاج جديدة، إضافة إلى تفقد 62 عمارة سكنية، تضم 1240 وحدة، تم تشييدها في إطار المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الذي تم تنفيذه على أرض مدينة العاشر من رمضان، والذي يضم 37 ألفًا و400 وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات و744 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات الجديدة 7 كباري وأنفاق على طريق السويس، حيث إنه قد تم الانتهاء من القوس الشمالي الشرقي، الذي يتضمن 26 كوبري ونفق، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

وسيتم افتتاح كباري دمنهور والتوفيقية ومرغم، كما يجري حاليا تنفيذ كوبري استكمالًا للطريق الدائري الأوسطي، لنقل الحركة بين المجتمعات العمرانية بأكملها، بدءًا من المدن الجديدة في الشروق والتجمع الخامس، مرورًا بوادي حوف ونهر النيل وصولًا إلى مدينة 6 أكتوبر.