بارزاني يعلن موقف كوردستان من التظاهرات في ايران

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، موقف كوردستان من التظاهرات الاحتجاجية الحالية في ايران.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي في محافظة السليمانية، عقب اجتماع للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، ان “كوردستان ليست ضالعة بالمشاكل الحالية في ايران”، مضيفا ان “ايران جارة، ونأمل دائما أن تكون لنا معها علاقات جيدة”.

واشار بارزاني الى ان “سياسة كوردستان واضحة بهذا الجانب”، مردفا ان “كوردستان لن تكون عامل شر أو مشاكل في المنطقة، وكانت عامل خير على الدوام”.

ولفت بارزاني الى ان “ما يجري حاليا في ايران شأن داخلي، ولا علاقة لنا به”.