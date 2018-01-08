Posted on by

جسدك نبع الروح

بقلم : شاكر فريد حسن

يا زهرة الفرح

ونبع الحياة

يا من أقدس فيها

أهداب العيون

آن الأوان للاعتراف

إنك البحر على فمي

والبساتين والرياض

في عيني

جسدك عسل الزهور

هادر كالموج

ساطع كالبدر

شهي كالنوم

جسدك الأيقونة

يجري في عروقي

يحملني بداخله كالزمن

المعلق

كل شيء يشدني اليك

عينيك

شفتيك

حاجبيك

قدك الممشوق

صدرك المفتون

شعرك المرسل فوق

الكتفين

خصرك الرقيق

وصوتك الهادىء

الذي أصغي اليه

مثل أغنية فيروزية

وأترنم عليه

كأهزوجة شعبية

فدعيني أطفىء لهيب

اشتياقي

برشف العسل من

شفتيك

واحتساء كأس مسك

وشهد

من

صهباء نهديك

المتدليين كعنقودي

عنب خليلي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close