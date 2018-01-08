د.اياد علاوي يستقبل وفد النقابات العمالية في لبنان

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه, اليوم الاثنين, وفد النقابات العمالية في لبنان برئاسة السيد حسين الفقيه نائب رئيس اتحاد العمال اللبناني .

جرى خلال اللقاء بحث واقع عمل النقابات العمالية ودورها المهم, بالاضافة الى سبل التنسيق بين البلدين في هذا الجانب, اذ أكد سيادته أن النقابات والاتحادات هي البؤرة الوطنية العابرة للطائفية وأنها تمثل الركيزة الاساس للقوى الانتاجية والسواعد المنتجة .

واضاف سيادته “العراق كان وما يزال وسيبقى ان شاء الله صمام امان للمنطقة وهو ماضٍ بقوة اليوم لاستعادة دوره المعهود بجهود ابنائه المخلصين, وهو ما سينعكس ايجابا على مجمل الأوضاع في المنطقة” .

من جانبه ثمن الوفد الضيف جهود الدكتور علاوي ومواقفه الوطنية الداعمة للشريحة العمالية, معربا عن أمله بتعزيز التنسيق والتعاون النقابي المشترك خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء السيد ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والسيد حسين الموسوي مستشار نائب رئيس الجهورية وعباس التميمي .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

8 كانون الثاني 2018