Posted on by

د.اياد علاوي يستقبل وفد النقابات العمالية في لبنان

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه, اليوم الاثنين, وفد النقابات العمالية في لبنان برئاسة السيد حسين الفقيه نائب رئيس اتحاد العمال اللبناني .
جرى خلال اللقاء بحث واقع عمل النقابات العمالية ودورها المهم, بالاضافة الى سبل التنسيق بين البلدين في هذا الجانب, اذ أكد سيادته أن النقابات والاتحادات هي البؤرة الوطنية العابرة للطائفية وأنها تمثل الركيزة الاساس للقوى الانتاجية والسواعد المنتجة .
واضاف سيادته “العراق كان وما يزال وسيبقى ان شاء الله صمام امان للمنطقة وهو ماضٍ بقوة اليوم لاستعادة دوره المعهود بجهود ابنائه المخلصين, وهو ما سينعكس ايجابا على مجمل الأوضاع في المنطقة” .
من جانبه ثمن الوفد الضيف جهود الدكتور علاوي ومواقفه الوطنية الداعمة للشريحة العمالية, معربا عن أمله بتعزيز التنسيق والتعاون النقابي المشترك خلال المرحلة المقبلة .
حضر اللقاء السيد ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والسيد حسين الموسوي مستشار نائب رئيس الجهورية وعباس التميمي .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
8 كانون الثاني 2018

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close