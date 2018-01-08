زهد حرامية العراق!

حسن الخفاجي

أبحث بين صفوف ساستنا عن أبي ذَر جديد يقود ثورة جياع ، وجدت جموعاً من لحاسي قصع معاوية. يممت وجهي صوب الشعر والأدب ابحث عن شعراء يمشون بدروب الفقراء، كرسوا شِعرهم لنقد السلطات، وابتعدوا عن عطايا الخلفاء والسلاطين. أبحث عن شاعر يماثل الشاعر الثائر الكميت بن زيد، ودعبل الخُزاعي، والفرزدق . وجدتهم، لكنهم لا يملكون قوت يومهم، ووجدت نظراء لهم انتقلوا من حضن صدام الى أحضان سلاطين جدد. الأغرب ان أكثرهم مدحاً لعدي وصدام اصبح من ابرز وجوه وكبار موظفي العهد الجديد، لا لشيء الا لكونه سيد من سلالة النبي ص واستطاع بانتسابه ان يتطهر من سقطاته السابقة.

بحثت بين شعراء اليوم عن قرينٍ للشاعر عروة بن الورد نصير الفقراء، فوجدت الكثير من الشعراء والادباء والكتاب، كالعروة التي تلتصق بسواعد الأغنياء لتسرق جيوب الفقراء.

كتب عدي صدام مقالاً في جريدة بابل عن فقر حال عائلته، ادعى ان والده لا يملك الا بدلة عسكرية واحدة وان صدام باع أغنامه كي يسدد تكاليف زواج قُصي !.

في مرة اخرى كتب عدي اعلاناً في جريدته بابل عن فقدان (المواطن) عدي صدام لبطاقته التموينية. استكمالاً لمسلسل الضحك على ذقون العراقيين الذي انتهجه صدام وعدي، يشكي بعض ساسة اليوم فقر حالهم. برلماني عراقي قال في لقاء تلفزيوني انه لا يملك دار سكن ويعيش بدار مؤجرة، ولم يذكر كم دار تملك أسرته وما هو رصيده وأملاكه في الداخل والخارج، برلمانية قالت ان ما تتقاضاه لا يكفي لسداد نفقاتها الشهرية، وهي تتقاضى راتبا شهريا يعادل رواتب مائة متقاعد !.

الزهد للاستهلاك الاعلامي ليس حكراً على (السيبندية) من ساستنا، يشاطرهم في ذلك (سيبندية) العرب . الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ – يعود نسبه الى محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية- عمل رئيسا لهيئة الامر بالمعروف والنهي المنكر وأقيل عام ٢٠١٥، غرٓد على توتر قبل ايام: (مساكين ايها الناس يامن غرتهم الدنيا الزائلة). هذا الذي يبدو زاهداً ويذكرنا بالآخرة، اشترى (لدنياه الزائلة)، قطعة ارض في مدينة الرياض بأكثر من ٢١٨مليون ريال، هكذا الزهد وإلا فلا.

لقد ذقنا مرارة (زهد) ساستنا يا امام الزاهدين يا ابا الحسن، منك الى ابي ذَر انتهاءً بآل بيتك، كدنا ياسيدي ان ندفن زمن الزهد الى دون رجعة، الا ان زهد السيد علي السيستاني أعادنا الى زمانكم زمان الزهد والورع.

السيد حسن نصر الله سؤل في احدى لقاءاته عن ثمن ساعته وكانت من ماركة سايكو قال: ان ثمنها ٢٥ دولار، بينما يقتني ساستنا واتباعهم واتباع اتباعهم ساعات الرولكس المطعمة بالالماس الثمين (قربة الى الله!).

اللقطات والصور التي نشاهدها لمكاتب وأثاث مسؤولينا تعيد للذاكرة اثاث شاهدتها في قصر فرساي قصر الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، حينها استدان من اسبانيا كي يكمل بناء قصره. اثاث (زهادنا) تذكرنا بالكراسي الامبراطورية والاثاث المذهبة التي كان يجلس عليها صدام، أما مواكب سياراتهم وسيارات اولادهم ومقربيهم باهظة الاثمان ستوصلهم حتما الى مكانهم الطبيعي في مزابل التاريخ .

ارى ان (زهد ساستنا) قريبا من زهد خلفاء بني أمية وبني العباس، وهم ابعد ما يكونوا عن زهد علي ع, وجدت شيئا من زهد علي ع عند اغلب القادة الأوربيين .

ميركل لم تغير او تشتري ملابس جديدة منذ عشر سنوات، وتسكن في شقة عادية وتتبضع من سوبر ماركت مثل اي شخص يعيش في المانيا . رئيس وزراء هولندا يذهب الى مقر عمله على الدراجة الهوائية. عمدة لندن صادق خان نشرت له صوره وهو ينتظر في محطة الباصات، الباص الذي يوصله الى مقر عمله. رئيس وزراء كندا دخل مطعم وجبات سريعة اثناء زيارته للعاصمة مانيلا في الفلبين والتف حوله الكثير من الفلبينيين، واخذ طلبه ليأكل بسيارته. احمد نجاد أنهى فترتين رئاسيتين بالملابس والجوارب الممزقة ذاتها . ديفيد كامرون سافر اكثر من مرة وهو رئيس وزراء بريطانيا في مقاعد الدرجة السياحية، بينما يستأجر البعض من ساستنا طائرات خاصة على نفقة الدولة لتأخذهم وأسرهم ومقربيهم في إجازاتهم . اخرون يملكون طائرات وقصور وقاعات فخمة وهم ما انفكوا من محاولات تقليد السيد حسن نصر الله بكل شيء باستثناء زهده.

أدناه ابيات من قصيدة بعث بها الشاعر دعبل الخُزاعي الى المعتصم العباسي عندما تولى الخلافة بعد أخيه المأمون .

(ملوك بني العباس في الكتب سبعة

ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب

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كذلك اهل الكهف في الكهف سبعة

خيار اذا عدوا وثامنهم كلب

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واني لأعلي كلبهم عنك رفعة

لانك ذو ذنب وليس له ذنب)

(الزهد ثمرة اليقين) الامام علي ع

حسن الخفاجي

7/1/2018

Hassan.a.alkhafaji@gmail.com