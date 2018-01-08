صحة الكرخ: نصب جهاز جديد لفحص كثافة العظام في مدينة الأمامين الكاظمين (ع) الطبية

اعلن مدير مدينة الأمامين الكاظمين (ع) الطبية عن نصب جهاز جديد لفحص كثافة العظام والذي يعتبر من الأجهزة المتطورة والحديثة التي تنصب في المدينة الطبية

وأوضح مسؤول قسم الأشعة و المفراس الدكتور حيدر كريم الجابري تم تنصيب جهاز الكثافة في قسم الأشعة ويعمل على الجهاز ملاك متخصص متكون من طبيب اختصاص فضلا عن المصورين الشعاعيين

وأضاف الجابري ان الجهاز يفحص الحوض ، الساعد ، العمود الفقري ، الفخذ كذلك المفاصل و الكسور و الأطفال الذين يعانون من هشاشة عظام اي غير مكتملي النمو و الجسم بأكمله …

وبدوره بين المسؤول عن تنصيب الجهاز المهندس (علي عبد المنعم ) ان الجهاز مزود بحاسبة لخزن المعلومات عن كل حالة ويقوم بأعطاء تقرير وتقيم للحالة المرضية عند مراجعة المريض مرة اخرى ليبين مدى تحسن الحالة كذلك الأشعة تكون على شكل حزمة قلمية و ليس مخروطي الشكل وبهذا تكون قليلة التأثير على المصور الشعاعي وزمن الفحص يتراوح بين دقيقه الى دقيقة ونصف .

ويذكر ان دائرة صحة بغداد الكرخ تسعى الى تقديم افضل الخدمات الطبية والتشخيصية و العلاجية لأبناء شعبنا من خلال مواكبة احدث التطورات العلمية و السعي لتوفيرها الى مؤسساتنا الصحية .

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