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طالبت وزير الداخلية بالسماح للصحفيات بحمل السلاح مقدمة برامج إذاعية تتعرض للضرب في الشارع

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين قيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على مقدمة برامج إذاعية صحبة ولديها الشابين وسائقهم وسط بغداد مساء الخميس الماضي، ويطالب المرصد وزارة الداخلية العراقية بفتح تحقيق في الحادث وتأمين سلامتها وأسرتها.

بشرى الساعدى مقدمة برامج في إذاعتي الخالدون والموقف المحليتين روت للمرصد تفاصيل الإعتداء عليها، وطالبت وزارة الداخلية بترخيص حمل السلاح للصحفيات العراقيات اللاتي يتعرضن للإعتداء والتجاوز من مجهولين وجماعات عنف منظم.

بشرى قالت للمرصد، إنها وولديها وسائقهم كانوا في الطريق الى العمل عندما حاولت سيارة الإصطدام بسيارتهم، وحدث شجار مع سائق السيارة الثانية، ولكننا فوجئنا بوصول سيارتين تقلان عشرة أشخاص، وأخذوا يضربوننا بقسوة ويشتموننا برغم تأكيدي إننا نعمل في الصحافة، وإن ولدي يعمل مخرجا لكنهم شتمونا وإتصلوا مطالبين آخرين بالقدوم وجلب السلاح، ولكنهم تركونا بعد أن سببوا لنا جروح وكدمات، وكان أحد ولدي جريحا، وقد قدمنا طلبا للجهات الأمنية للتحقيق لكنني أطالب السيد وزير الداخلية بالسماح للصحفيات بحمل السلاح دفاعا عن أنفسهن.

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