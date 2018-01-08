د.إياد علاوي : تشكيل تحالف وطني بعيدا عن أي توجه قومي أو طائفي هو الحل الأمثل لتصحيح أخطاء الماضي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي

أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي, اليوم الاثنين, ان تشكيل تحالف وطني بعيدا عن أي توجه قومي أو طائفي هو الحل الأمثل لتصحيح أخطاء الماضي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي, فيما أكد أن خطاب السلم والاعتدال يجب ان يطغى على ما دونه من خطابات.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مكتبه رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم .

وقد بحث اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة المحلية, والسبل الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات خصوصا ما يتعلق بملف إعادة النازحين ودعمهم , حيث ثمن الدكتور علاوي الجهود التي يبذلها الوقف السني في هذا المجال .

كما شدد سيادته على أهمية أن يكون للوقف السني دور أساس في إعلاء الخطاب الوطني وترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتعزيز أواصر الأخوة المشتركة, مضيفا ” لن نقبل بديلا عن الخطاب الوطني والمشروع الوطني الذي حملنا رايته وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق أهدافه دون الالتفات لأي مشروع قومي أو طائفي ” .

المكتب الـإعلـامـي للدكتور اياد علاوي

8 كانون الثاني 2018