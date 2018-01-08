مشكلتنا الولاء

علي علي

الانتماء والولاء.. مفردتان لا يُتعِب اللسانَ لفظُهما حتى وإن تكرر آلاف المرات، وقد جبل الانسان بفطرته عليهما، إذ يقول علماء الاجتماع ان لكل منا -وإن لم نشعر- حاجة للانتماء والولاء الى جهة معينة في مراحل حياتنا جميعها، بدرجة تحددها ضوابط ومقاسات تختلف من شخص لآخر. وتدفعنا لهذا الولاء غرائز عدة، تنمو وتكبر معنا وتتشعب بازدياد متطلبات حياتنا. فأول انتماء كان لحظة ولادتنا، إذ سعينا الى أثداء أمهاتنا من دون إدراك، وقد قال جل وعلا: “وهديناه النجدين”. فسجلنا بذاك أول ولاء، ثم أعقبه ولاء في أعوام طفولتنا الأولى، وثالث في مدارسنا، وحين دخلنا معترك الحياة العملية كان بانتظارنا ولاء رابع، فمن كان منا عمله وظيفيا فرض الولاء وجوده بين الرأس والمرؤوس، وفي ميادين العمل الاخرى بين العامل ورب العمل، وفي الأخيرات يكون الولاء بحدود العمل وسياقاته ليس أكثر، وبانتهاء ساعات الدوام او ساعات العمل، تذهب كل الأطراف الى اهتماماتها من دون تأثير شخص على آخر.

ومن المؤكد أن الانسان السوي منا يضع لهاتين الخصلتين ضوابط تدخل في بلورتها التزامات اجتماعية وأخلاقية ودينية، فضلا عن البيئية والظرفية. وقبل كل هذه الانتماءات والولاءات وبعدها وخلالها.. هناك سقف كبير يجمع الكل اينما كانوا، ذاك هو سقف الوطن، وهو فرض على كل من يدعي الإنتماء له بدءًا من أكبر رأس فيه، وصولا الى ابسط مواطن.

الانتماء في عراقنا صنفان؛ الأول انتماء الى الدولة العراقية، وهذا تحدده اربعة ثوابت هي “هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، البطاقة التموينية وبطاقة تأييد السكن”. وهذه متوافرة حتى عند الذين لايفقهون معنى الولاء ولا الانتماء ولا الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد. أما الصنف الثاني فهو انتماء الى أرض العراق ومائه وسمائه وماضيه ومستقبله، بصرف النظر عن الحاكم والمسؤول ونظام الحكم المرحلي المتبع، وهنا يرتقي الانتماء الى الولاء والى عناوين ومسميات أخرى، إذ يسمو الى مافوق المحددات، فلا تحده مستمسكات او صور او طوابع، ولاتقيده صورة قيد.

والولاء يحتم على الذين يشعرون به إبداء المواقف الفعلية علنا، بل والتفاخر بها أمام الملأ، ولا قيمة له حين يبقى حبرا على ورق، أو لفظة يتشدق بها اللاوطنيون واللامنتمون. فبالولاء فقط، يتمكن العراق من الوقوف بوجه المحن والظروف القسرية التي تواجهه، وبالولاء فقط يضع العراقيون أيديهم على جرح بلدهم النازف الذي تسبب به أعداء الداخل قبل الخارج، الولاء إذن أولا.. والولاء ثانيا.. والولاء ثالثا وعاشرا.

ولايخفى على الجميع كم هي مظلومة هذه القيمة عند نسبة لايستهان بها من العراقيين، وقطعا ما من أحد منا نسي كيف سجلت لنا أحداث الموصل وقبلها الأنبار “ثلمة” في هيكل الولاء الصلد، كان أبطالها شخصيات من رؤساء بعض العشائر وأبنائها، ووجوه قبائل عريقة كان لها في سفر التاريخ ملاحم مشرفة ومواقف وطنية، لاتغطيها غرابيل شرذمة من أحفادهم، شذوا عن سلوك أجدادهم، وشطوا عن نهجهم المتبع خلال قرون ممتدة في عمق تاريخ العراق، فغيروا مجرى الولاء باتجاه سقيم رغم انتمائهم السليم.

الدور اليوم في تفعيل “روح” الولاء خالصة للعراق يقع علينا جميعا، وعلينا جميعا تقع مسؤولية بعثها ثانية في أجسادنا، لاسيما من غرر بهم وسط طيش من الظنون، وسفه من المعتقدات، وشحن من الداخل والخارج ومابينهما من منطلق عقيم، ومن دون الولاء الخالص لن يتقدم العراق خطوة واحدة، بل سيتقدم عليه شراذم آخرون من غير الدواعش في قادم الزمان.

إن ثورة النهوض بالعراق اليوم لا تأتي أكلها عن طريق الـ (مگوار) ولايمكن النهوض بمعطيات ذي جدوى، وريع يصب في خدمة العراق والعراقيين، إلا من خلال الولاء ثم الولاء ثم الولاء للعراق وحده.

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