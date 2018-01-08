مصر تخطط لانقلاب عسكرى على البشير بدعم الصادق المهدى والمعارضة السودانية

بيان صحفى

قال المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية زيدان القنائى ومسئول منظمة العدل والتنمية الحقوقية ان اتصالات وترتيبات قد جرت بين مصر والصادق المهدى زعيم حزب الامة السودانى المعارض بغرض الاطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير وازاحته عن الحكم واشعال انتفاضة الخبز داخل السودان واثارة الفوضى والاضطرابات خاصة بعد التقارب السودانى التركى

وقد اجرت مصر اتصالات واسعة مع دول عربية كالامارات والمعارضة السودانية للاطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير وازاحته من السلطة بترتيب مع عدد من قيادات الجيش السودانى المناهضين للبشير لتشكيل مجلس انتقالى بالسودان على غرار ليبيا كما التقى المهدى شخصيات مقربة من النظام المصرى والعائلة الحاكمة بالامارات وهو ما يشير الى ترتيبات من جانب الجانب المصرى لانقلاب عسكرى على الرئيس عمر البشير بدعم من المعارضة السودانية

واكد المسئول السياسى ان الحكومة المصرية تخشى من مطالبات البشير بفتح ملف حلايب وشلاتين او تصعيد القضية الى التحكيم الدولى وكذلك من تغير موقف السودان حيال ازمة سد النهضة الاثيوبى لصالح اثيوبيا لذلك تسعى مصر للتخلص من الرئيس البشير وادارته