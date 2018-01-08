مصر .. حملة واسعة ضد الإرهابيين بالعريش تسفر عن مقتل 8 إرهابيين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة اليوم الاثنين الثامن من يناير 2018 الجاري خلال مداهمة خلية إرهابية لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني مطلع.. إن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار، مما أسفرعن مصرع 8 مسلحين، وتم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف علي هوياتهم،

وتخوض القوات المسلحة والشرطة حملة واسعة ضد الإرهابيين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.