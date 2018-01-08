مكتب المالكي يرد على ما نشرته قناة العربية عن قيادته مساع لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ

نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ما نشرته قناة العربية من اخبار ومعلومات اشارت الى قيادته مساع لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ.

وقال المكتب في بيان : انه ” وبهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الاخبار التي تروج لها “العربية ” حول رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارىء بعد ابعاد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي”.

وأكد ان “مواقف السيد نوري المالكي مع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وكل ما ينشر عكس ذلك ، هدفه خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية ، مشددين على ان السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية “.

واتهم المكتب قناة العربية بتبني “الخطاب التحريضي والغوغائي ومحاولة تضليل الراي العام عبر تسويق الاكاذيب والأخبار المفبركة “.

ودعا ” وسائل الاعلام الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية و الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ” حسب تعبير البيان.