هل يحق لكردستان بيع املاك وعقارات زراعية دون اذن بغداد؟.. قانوني يجيب

علق الخبير القانوني طارق حرب، على قرار لحكومة اقليم كردستان ببيع املاك وعقارات زراعية في الاقليم للمساهمة بحل أزمتها المالية، دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال حرب لـ”بغداد اليوم”، انه “منذ بداية تشكيل ما يسمى بإقليم كردستان تصرف الاقليم بعقارات الدولة المسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسم الوزارات العراقية كوزارة البلديات والزراعة والمالية وليس عقارات الأشخاص وأصر على بيعها وايجارها دون الرجوع الى الدولة”، مبيناً ان “كل ما موجود الان من مولات وعمارات واراضي تصرف بها الاقليم، حتى دون اعلام الحكومة الاتحادية بذلك”.

وأضاف الخبير القانوني انه “لم يصدر قانون من الحكومة الاتحادية بنقل ملكية العقارات والاراضي والمنشآت سواء زراعية او سكنية او تجارية من وزارات الدولة كوزارة البلديات والمالية والزراعة الى الاقليم”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني قد كشف، اليوم الأحد، عن تقديمه اقتراحاً ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، في السلمانية، عقده بمشاركة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار: “قدمنا اقتراحاً ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية”.

واردف: “أكدنا على التفاوض مع بغداد وفق الدستور، الى درجة، أنه بات معلوما لدى الجميع، أن كردستان ترغب بهذا الحوار، لذا نتمنى أن تكون بغداد مستعدة مثلنا”.

وأضاف: “نأمل أن يحل الحوار مع بغداد جميع المشاكل العالقة منذ العام 2003″، لافتاً إلى أن “العلاقات مع الاتحاد الوطني الكردستاني هي علاقات تاريخية، ونحن نؤمن بأن أي شيء يحدث في الإقليم يجب أن يكون بالتنسيق بين هذين الحزبين، فضلاً عن الأحزاب الأخرى”.

وعقد وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني، في السليمانية.

وذكر مصدر مطلع، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن “وفد الديمقراطي الذي زار السليمانية اجتمع مع الاتحاد الوطني في المكتب السياسي للاتحاد لبحث عدد من القضايا التي تخص الازمة بين كردستان وبغداد”.

وأضاف، أن “الاجتماع ناقش اوضاع التحالفات الانتخابية خاصة بعد زيارة وفد المعارضة الكردية الى بغداد”.