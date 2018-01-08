Posted on by

وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيقية لـ”تقصير” قائد شرطة ميسان

اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيقية بحق قائد شرطة محافظة ميسان على خلفية الاحداث التي رافق مباراة نادي المحافظة مع القوة الجوية ضمن اطار الدوري العراقي.
وذكر بيان للداخلية العراقية ان الوزير قاسم الأعرجي “امر بتشكيل لجنة تحقيقية بحق قائد شرطة محافظة ميسان وذلك على خلفية التقصير وعدم اتخاذ الأجراءات المطلوبة والكفيلة بالسيطرة على حركة المشجعين الخارجين على القانون في مبارة نادي ميسان التي جرت هذا اليوم”.
واضاف ان “هذه التصرفات غير قانونية وتسيء لسمعة الكرة العراقية وجهود وزارة الشباب وكافة الجهات المعنية الساعية لرفع الحظر عن الملاعب العراقية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close