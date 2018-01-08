وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيقية لـ”تقصير” قائد شرطة ميسان

اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيقية بحق قائد شرطة محافظة ميسان على خلفية الاحداث التي رافق مباراة نادي المحافظة مع القوة الجوية ضمن اطار الدوري العراقي.

وذكر بيان للداخلية العراقية ان الوزير قاسم الأعرجي “امر بتشكيل لجنة تحقيقية بحق قائد شرطة محافظة ميسان وذلك على خلفية التقصير وعدم اتخاذ الأجراءات المطلوبة والكفيلة بالسيطرة على حركة المشجعين الخارجين على القانون في مبارة نادي ميسان التي جرت هذا اليوم”.

واضاف ان “هذه التصرفات غير قانونية وتسيء لسمعة الكرة العراقية وجهود وزارة الشباب وكافة الجهات المعنية الساعية لرفع الحظر عن الملاعب العراقية”.