11 عرض مسرحي يتنافس على جائزة الشيخ القاسمي بمهرجان المسرح العربي 2018

هايل المذابي

تبدأ الأربعاء القادم فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته العاشرة الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بتونس في الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وتستهل الفعاليات بحفل الافتتاح والعروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بالعرض المسرحي التونسي الشمع” تأليف وإخراج جعفر القاسمي فرقة فنون التوزيع بقاعة الريو.

وفي اليوم التالي الخميس 11 يناير تقدم فرقة مسرح الطليعة المصرية “مسرحية الجلسة” تأليف وإخراج مناضل عنتر في قاعة بن رشيق و عرض آخر للفرقة الجزائرية جهوي سكيكدة بعنوان “ما بقات هدرة ” تأليف وإخراج محمد شرشال بقاعة البلدي.

وفي الجمعة 12 يناير تعرض المسرحية التونسية المتنافسة على الجائزة بعنوان ” فريدوم هاوس” تأليف وإخراج الشادلي العرفاوي لفرقة “كتارسيس للإنتاج و التوزيع” بقاعة الفن الرابع بالإضافة إلى عرض متنافس آخر من سوريا على قاعة الريو بعنوان “هنّ” تأليف وإخراج ” آنّا عكاش” فرقة المسرح القومي.

وفي السبت 13 يناير تعرض المسرحية المتنافسة السادسة من الأردن “شواهد ليل” تأليف وإخراج خليل نصيرات لفرقة الأحفاد بقاعة الفن 4، وأيضا المسرحية السابعة على قاعة المسرح البلدي من العراق “رائحة حرب ” تأليف يوسف البحري ومثال غازي عن رواية لأكرم مسلم وإخراج عماد محمد وتمثيل فرقة الوطنية للتمثيل.

ويستمر التنافس وتعرض المسرحية الثامنة يوم الأحد 14 يناير بعنوان “مسرحية صولو” تأليف محمد الحر وهاجر الحامدي عن رواية للطاهر بنجلون وإخراج محمد الحر لفرقة مسرح أكون من المغرب بقاعة الفن 4، بالإضافة إلى المسرحية التاسعة من تونس على قاعة مسرح الريو بعنوان “الرهوط ” تأليف وإخراج عماد المي و تمثيل فرقة بيفالو آرت للإنتاج الفني.

وفي الأثنين 15 يناير تستمر المنافسة بتقديم بقية العروض المشاركة في المهرجان ويكون العرض المسرحي السعودي “تشابك ” هو العرض العاشر من العروض المتنافسة تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج أحمد الأحمري وتمثيل فرقة الوطن بقاعة الفن الرابعة، وتختتم العروض المتنافسة بالعرض الإماراتي “غصة عبور” تأليف تغريد الداوود و إخراج محمد العامري وتمثيل فرقة مسرح الشارقة الوطني على قاعة البلدي.

وتختتم فعاليات المهرجان بإعلان العرض الفائز وتكريم الفائزين يوم الثلاثاء 16 يناير.