أنتم متهمون : في الذكرى الثانية لإعلان قف أمام الفساد “قاف”

أنتم مُتَّهمون َ … فِي الِذكرى الثانية ِ لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

بمناسبةِ مرورِ عامينَ عَلى صُدور ِ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف ، يطلبُ الإعلان ُ منْ جميع ِالعراقيين َ و العراقيات ِ ، مواطنين َ ، و مسؤولين َ، و نوابا ً …تقديم َ ما لديهم ُمن وثائق َ عن الفساد ِ و المفسدين َ فِي العراق ِ …

و أن ْ تكون َ معتمدة ً ، و موثقة ً …

و يرفضُ #إعلان_قاف المناكفات ِ السياسية َ و التصريحات ِ الإعلامية َ ، و الغايات ِ الإنتخابية َ ..

كما يُطالب الكتل َ السياسية َ أنْ تحاربَ الفساد َ ، ليسَ بكتابة ِ المقالات ِ … و إطلاق ِ التصريحات ِ ..

بل كشف َ الأسماء ِ الكاملة ِ ، للمتهمين َ بالفساد ِ ، و الوظائف َ التي يتولونها ، صريحة ً من المنتسبين لكتلهم ُ ، و الكتل ِ الأخرى ..

سواء ً كانوا منَ الشيعة ِ ، أو السنة ِ ، أو الأكراد ِ ، أو الأقليات ِ الأُخرى ..

و كل ُ كتلة ٍ سياسية ٍ، أو نيابية ٍ ، لا تكشف ُ المتهمين َ بالفساد ِ ، بالأسماء ِ الصريحــــــــة ِ الواضحة ِ ، فهي متهمة ٌ بالفساد ِ..

كما أن َّالإتهام َ يطال ُ أعضاء َمجلس ِ النواب ِ الحاليينَ ، و السابقين َ

و الوزراء َ السابقين َ و الحاليين َ …

و لجنة َالنزاهة ِ بالبرلمان ِ …

و هيئة َالنزاهة ِ …

و القضاءَ …

و رئاسة َ الجمهوريةِ ، و نواب َ رئيس ِ الجمهورية ِ ..

المسؤولين َ الكبارَ الآخِرين َ فِي الهيئات ش المختلفة ِ …

و المُستشارين َ لكل ِ هؤلاء ِ

إن لم يُعلنوا جميعا ً اسماء َ المتهمين َ بالفساد ِ ….

و إذا كان َالإدِّعاء ُ أنهم لا يعرفـــون َ الفاسدين َ بالأسماء ِ .. وهم ُ الذين َ يُديرون َ البلدَ .. فمن يعرف ُغيرُهم ُ ؟

د.صَاحِب ُ الحَِكيم ُ

المُنَسِّقُ العَام ُ لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف

لندن

أواخر عام 2017