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أنتم متهمون : في الذكرى الثانية لإعلان قف أمام الفساد “قاف”

أنتم مُتَّهمون َ … فِي الِذكرى الثانية ِ لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف
بمناسبةِ مرورِ عامينَ عَلى صُدور ِ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف ، يطلبُ الإعلان ُ منْ جميع ِالعراقيين َ و العراقيات ِ ، مواطنين َ ، و مسؤولين َ، و نوابا ً …تقديم َ ما لديهم ُمن وثائق َ عن الفساد ِ و المفسدين َ فِي العراق ِ …
و أن ْ تكون َ معتمدة ً ، و موثقة ً …
و يرفضُ #إعلان_قاف المناكفات ِ السياسية َ و التصريحات ِ الإعلامية َ ، و الغايات ِ الإنتخابية َ ..
كما يُطالب الكتل َ السياسية َ أنْ تحاربَ الفساد َ ، ليسَ بكتابة ِ المقالات ِ … و إطلاق ِ التصريحات ِ ..
بل كشف َ الأسماء ِ الكاملة ِ ، للمتهمين َ بالفساد ِ ، و الوظائف َ التي يتولونها ، صريحة ً من المنتسبين لكتلهم ُ ، و الكتل ِ الأخرى ..
سواء ً كانوا منَ الشيعة ِ ، أو السنة ِ ، أو الأكراد ِ ، أو الأقليات ِ الأُخرى ..
و كل ُ كتلة ٍ سياسية ٍ، أو نيابية ٍ ، لا تكشف ُ المتهمين َ بالفساد ِ ، بالأسماء ِ الصريحــــــــة ِ الواضحة ِ ، فهي متهمة ٌ بالفساد ِ..
كما أن َّالإتهام َ يطال ُ أعضاء َمجلس ِ النواب ِ الحاليينَ ، و السابقين َ
و الوزراء َ السابقين َ و الحاليين َ …
و لجنة َالنزاهة ِ بالبرلمان ِ …
و هيئة َالنزاهة ِ …
و القضاءَ …
و رئاسة َ الجمهوريةِ ، و نواب َ رئيس ِ الجمهورية ِ ..
المسؤولين َ الكبارَ الآخِرين َ فِي الهيئات ش المختلفة ِ …
و المُستشارين َ لكل ِ هؤلاء ِ
إن لم يُعلنوا جميعا ً اسماء َ المتهمين َ بالفساد ِ ….
و إذا كان َالإدِّعاء ُ أنهم لا يعرفـــون َ الفاسدين َ بالأسماء ِ .. وهم ُ الذين َ يُديرون َ البلدَ .. فمن يعرف ُغيرُهم ُ ؟
د.صَاحِب ُ الحَِكيم ُ
المُنَسِّقُ العَام ُ لـ #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف
لندن
أواخر عام 2017

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