الجيش العراقي يعود لـ”عتاد صدام” في المعركة

أفادت مواقع الإنترنت باستخدام مدرعات “بي إم بي 2” ضد الإرهابيين في منطقة الحدود العراقية السورية.

ورجحت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن يكون العراقيون تمكنوا من “إنعاش” بعض الآليات العسكرية المدرعة التي حصل الجيش العراقي عليها خلال حكم صدام حسين.

وبحسب الصحيفة، فإن وحدات النخبة في الجيش العراقي حصلت في نهاية ثمانينات القرن العشرين على أكثر من 200 عربة مدرعة من طراز “بي إم بي 2” من الاتحاد السوفيتي.

واستخدم الجيش العراقي تلك العربات حين تصدى للعدوان الأمريكي في عام 2003. وأفادت معلومات بأن مدافع “بي إم بي 2” ألحقت أضرارا بدبابات “أبرامز”.

وبعد سقوط نظام صدام حسين استخدم الجيش العراقي الجديد مدرعات “بي إم بي 1” في الغالب. إلا أن الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي تسببت في تدمير العديد من معدات الجيش العراقي. لذلك اضطر العراقيون إلى إنعاش آليات الجيش “الصدامي”.