السيد محافظ كركوك يستقبل مدير عام الشبكات الشمالية

أستقبل السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اليوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 , المهندس فاضل عباس مدير عام الشبكات الشمالية في وزارة الكهرباء بحضور المهندس يالجن مهدي مدير توزيع كهرباء كركوك .

وجرى خلال اللقاء , بحث واقع القطاع الكهربائي في محافظة كركوك وضمان حصة المحافظة من الشبكة الوطنية وجهود اعادة الكهرباء للمناطق المحرره , والعمل الجاري لاصلاح الخلل في خط كركوك الحويجة بالتعاون مع قيادة عمليات كركوك .

وثمن محافظ كركوك دور وزارة الكهرباء في دعم المحافظة ومراعات خصوصيتها بما يضمن تقليص ساعات القطع في ضوء تقليص حصة كركوك المجهزه من المستثمر في اقليم كوردستان العراق من 250 ميكا واط الى 50 ميكا واط والتي اثرت بشكل كبير على واقع التجهيز لجميع أحياء كركوك .