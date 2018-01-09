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العبادي مهنئاً بعيدها الـ 96: الشرطة كانت شريكاً مهماً وقوياً بتحرير الأرض

هنأ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الشرطة العراقية بعيدها السادس والتسعين.

وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه اتقدّم بأسمى التهاني والتبريكات الى رجال الشرطة العراقية الابطال قادة وضباطا ومنتسبين ومراتب وجميع صنوف وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية، مبتهلا الى البارئ سبحانه وتعالى ان يسدد خطاهم ويحفظهم سندا وذخرا للوطن والشعب”.
وأضاف “نثمن عالياً تضحيات منتسبي وزارة الداخلية بكل صنوفهم لما قدموه من اجل أمن وسلامة المواطنين وحماية ارواحهم وممتلكاتهم، وجهودهم الكبيرة في الحفاظ على البلد والمواطنين، فقد كانوا شريكا مهما وقويا الى جانب اخوانهم من صنوف القوات الامنية الاخرى في الدفاع عن البلد والقتال ضد عصابات داعش الارهابية وتحرير ومسك الارض المحررة وحفظ الأمن الداخلي”.
وأكد العبادي “لقد أثبت رجال الشرطة الى جانب أخوانهم من الصنوف الاخرى في وزارة الداخلية انهم قادرون على توفير الامن لجميع المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وكان سجل بطولاتهم حافلا بالمآثر والبطولات في قتال عصابات داعش الارهابية واسهموا بانجاز النصر الكبير الذي ينعم به اليوم جميع العراقيين، تحية إكبار واعتزاز لرجال الشرطة الشجعان وتحية لجميع صنوف الداخلية بعيدهم الأغر، وكل عام والشرطة العراقية بألف خير”.

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