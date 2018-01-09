العبودة: موازنة 2018 مفخخة والجميع غير جاد بإقرار قانون الانتخابات

قالت النائبة عن دولة القانون رحاب العبودة، ان” الموازنة الاتحادية لعام 2018 مفخخة بنيت على ما يريده رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

واوضحت العبودة في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة” نحن امام موازنة مغلقة وجامدة ومفخخة ورئيس الوزراء حيدر العبادي يفرض على مجلس النواب إقرارها بالصيغة التي تعجبه”، داعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري” الى تغيير الية إقرار الموازنة بعد سلب المحكمة الاتحادية حق المناقلة من البرلمان”.

وأضافت” لدينا إشكالية في الاجراء وتمرير الموازنة، والحكومة الاتحادية هي المستفيد الوحيد من ذلك”، مستطردة الى ان” النواب يخشون التعديلات في الموازنة لانهم لا يعلمون أي منها ستطعن فيها الحكومة”.

وتابعت ان” الجميع يجزم على ان موعد الانتخابات دستوري”، مشيرة الى” اننا لم نوفر بعد أي مستلزمات لخوض الانتخابات مع وجود حراك سياسي نحو المماطلة على عدم اجرائها في موعدها المحدد”.

وأشارت الى ان” جميع الكتل السياسية بما فيها التحالف الوطني الذي لم نشهد لها تحشيد لاجراء الانتخابات غير جادين بإقرار قانوني الانتخابات والموازنة”.انتهى