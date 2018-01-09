ام لأربعة أطفال تنهي حياتها بـ”كلاشيبنكوف” في السليمانية واختطاف عنصر آسايش بكركوك

افادت شرطة محافظة السليمانية يوم الاثنين ان شابة تبلغ من العمر ثلاثين عاما اقدمت على قتل نفسها في ناحية عربت التابعة للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم، ان امرأة أقدمت ليلة امس في ناحية عربت على انهاء حياته بواسطة اطلاق النار على جسدها من سلاح نوع “كلاشينكوف”.

وأضاف البيان ان المرأة تدعى (ب، ح، ف) وهي ام لأربعة أطفال، مشيرا الى انه بعد انتحارها تم نقل جثتها الى دائرة الطب العدلي في مدينة السليمانية.

وتابع البيان ان التحقيقات وجمع المعلومات عن الحادث مستمرة من قبل الشرطة.

الى ذلك قال ناشطون وشهود عيان كورد، ان أربعة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع “كيا سورينتو” بيضاء اللون اختطفوا ليلة امس المدعو “هـ . ج . ج” في منطقة روناكي بكركوك، واقتادوه الى جهة مجهولة.

وأضافوا ان المختطف يعمل في قوات الامن الكوردية الاسايش.