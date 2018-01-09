بارزاني: وضعنا خطوة مهمة في مجال تصدير وبيع النفط

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن اتمام عملية تدقيق حسابات الصادرات النفطية في الاقليم عبر شركتين عالميتين.

وقال بارزاني في مؤتمره الاسبوعي، ان “نعلن اننا توصلنا الى صيغة تدقيقية وفق الشفافية لصادرات وواردات النفط في كوردستان عبر شركتي ديلوت، وارستنك”.

واضاف ان العملية تمت عبر تدقيق باشراف لجنة النفط والغاز عبر عملية بدأت العام الماضي.

وبين انه تم “وضع خطوة مهمة في مجال الشفافية في مجال تصدير النفط وسنكشف عن الأرقام للصادرات والواردات بالتفصيل”.