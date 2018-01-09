بارزاني يردّ على العبادي: إيراداتنا لا تكفي لدفع الرواتب

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الإثنين، أن واردات الإقليم لا تكفي لدفع رواتب موظفيه، واصفاً قرار البرلمان بشأن تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث الطوز ومحاسبة المتورطين فيها بـ”الخطوة المهمة”.

وحذر رئيس حكومة الإقليم، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، من محاولات التعريب الجارية بمدينة كركوك، قائلا “نحن قلقون من خطوات تعريب كركوك”.

جاء ذلك بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث طوزخورماتو ومحاسبة المتورطين فيها. وأضاف بارزاني ان “حكومة كردستان تأمل أن تضع بغداد حداً لمسألة التعريب والمشاكل في كركوك”.

وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين، مشددا على انه “إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك”.

وأشار بارزاني الى أن بغداد مدينة لفلاحي إقليم كردستان بمبلغ قدره 700 مليار دينار، مؤكدا أن “واردات الإقليم لا تكفي لدفع رواتب الموظفين”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قال، في مؤتمره الأسبوع الماضي، ان “رواتب موظفي الإقليم بلغت 300 مليار دينار شهريا، وإيرادات الإقليم من تصدير النفط هي 544 مليار دينار صافٍ، بالاضافة الى الإيرادات غير النفطية التي تأتي من الكمارك والضرائب وبيع المشتقات النفطية الى مواطني الاقليم”. وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الاقليم “ناقشنا في اجتماع الحكومة؛ تقرير شركة ديلويت حول صادرات وواردات نفط إقليم كردستان”، مؤكدا “سنكشف ما جاء في تقرير ديلويت لشعب كردستان”.

إلى ذلك انتقد بارزاني خطوة أخرى اتخذها البرلمان الاتحادي، يوم أمس الإثنين، التي تقضي بحظر عمل شركة كار الهندسية النفطية الكردية في حقول كركوك.

وجاء مؤتمر بارزاني بعد أيام من زيارة قام بها وفد من أحزاب المعارضة الكردية في الاقليم الى بغداد، ولقاؤه برئيس الوزراء حيدر العبادي وبعض القادة السياسيين.

وفي هذا السياق، وصفت كتلة الحركة الاسلامية الكردستانية زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بـ”غير الشرعية”. وقال رئيس كتلة الحركة في برلمان الإقليم ئاري عبد اللطيف ان “زيارة أي وفد من دون الرجوع الى رأي الشعب والمؤسسات في الاقليم في ظل هذه الظروف المتأزمة ليس لها اية قيمة وأهمية”.

وشدد عبد اللطيف، في بيان تابعته (المدى)، على “ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس أعلى للمفاوضات في كردستان وفق أسس وطنية وبإشراف مباشر من قبل برلمان الإقليم”.