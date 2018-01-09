بارزاني يرد على قرار البرلمان العراقي بشأن إيقاف العمل بشركة “كار” النفطية بكركوك

رفض رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قرار البرلمان العراقي بايقاف عمل شركة كوردية بحقل كركوك النفطية.

وقال بارزاني في مؤتمره الاسبوعي، “ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات”.

وتطرق بارزاني لقرار البرلمان العراقي بتشكيل لجنة تحقيق باحداث طوزخورماتو، “هذا امر جيد وقرار مشجع لكن نأمل ان يتم عمل اللجنة بما منتظر”.

وقال وقرر برلمان العراق الاثنين، حظر العمل في حقول كركوك النفطية على مجموعة كار الهندسية الكوردية العراقية.

وطلب المشرعون من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول.