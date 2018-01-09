بريطانيا تطالب بوضع “حد” لما يجري بين أربيل وبغداد وتحذر من “الدمار”

طالب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت يوم الثلاثاء أربيل وبغداد بوضع حد للخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وقال بيرت في افادته امام البرلمان البريطاني اليوم، ان “الاحتمالات التي كنا نتوقعها تجاه الاستفتاء قد حدثت ومنها المواجهة العسكرية”، مردفا بالقول “نحن قلقون من العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية في بغداد على إقليم كوردستان”.

وأضاف “يجب الا تصل الأمور الى الدمار، ويجب ان يكون هناك حد لما يجري حاليا بين كوردستان والعراق”، مبينا ان “القوات العراقية قد دخلت المناطق المتنازع عليها واسترجعت تلك المناطق التي خسرتها”.

وتابع الوزير “يجب ان يكون هناك تفاهم بين أربيل وبغداد على تلك المناطق والا يشعر الجانبان باي تهديد من الاخر”.