بغداد تتحجج باللغة الكوردية وتطالب صحة كوردستان بتعديل قوائم رواتب موظفيهاFeatured

بحجة ان القوائم باللغة الكوردية ، طالبت بغداد وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، بإعادة ارسال قوائم رواتب موظفيها الى بغداد بعد تعديلها.

وكان وفد مشترك من وزارتي الصحة والتربية في حكومة اقليم كوردستان زار بغداد الاسبوع الماضي لمناقشة قوائم رواتب موظفي الوزارتين بعد ان وعدت بغداد بارسال رواتبهم .

وفقاً لمعلومات حصلت عليها (باسنيوز) من مصدر مطلع ، فإن اللجنة العراقية المشرفة على تدقيق هذه القوائم وبحجة انها باللغة الكوردية طالبت وزارة الصحة بقوائم اخرى معدلة باللغة العربية .

بالصدد ، قالت د.فيان حسين المديرة العامة للتخطيط في وزارة الصحة وعضوة الوفد المشترك التي زارت بغداد ، لـ(باسنيوز) ان “القوائم لم تعاد لنا ، لكن هناك عناوين وظيفية في النظام البايومتري مكتوبة بالكوردية لهذا تم اعلامنا من بغداد امس بتعديل هذه العناوين كونهم لايتقنون اللغة الكوردية “.

مضيفة ” على سبيل المثال عناوين مثل (پرستار) الممرضة، (پزیشك) الطبيب ، كانت بالكوردية “.

موضحة ” تم تعديل هذه العناوين وسيتم اعادة ارسال القوائم الى بغداد خلال ساعات”.

وحول ما اذا كان ذلك محاولة للتسويف والمماطلة من جانب بغداد ، قالت د. فيان ” لا اتوقع ذلك “. مضيفة بالقول لقد طالبونا لدى اعلامنا امس ، بسرعة اعادة القوائم قائلين ان رئيس الوزراء العبادي يتابع بنفسه هذه المسألة(تدقيق القوائم) كتعبير عن الجدية .

ويأتي الطلب العراقي بترجمة العناوين الواردة في قوائم الرواتب في وقت ينص الدستور العراقي على ان اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق الى جانب اللغة العربية ويجب التعامل بها في المؤسسات الاتحادية .

هذا وبموجب المادة -3- من قانون اللغات العراقي لعام 2013 فإن اللغة العربية و اللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

كما تنص المادة -4- من القانون على ان تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكوردية. فيما المادة -5- تنص على أن تستخدم اللغتان العربية و الكوردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الإتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الإتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.

اما المادة -6- فتنص على ان يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الإتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكوردية.

واستناداً الى ذلك ، فإن حجة بغداد هذه حيال قوائم رواتب وزارتي الصحة والتربية باقليم كوردستان انتهاك آخر من جانب الحكومة العراقية لبنود الدستور والقوانين العراقية .