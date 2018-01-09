ديلي بيست: العراقيّون يتساءلون لماذا عجزت واشنطن عن قتل البغدادي؟

ترجمة / حامد أحمد

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الشهر الماضي، الهزيمة العسكرية لداعش في العراق ورغم ذلك مايزال هناك السؤال الملح قائماً: أين زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي؟

ورغم الجائزة التي رصدتها الخارجية الاميركية البالغة 25 مليون دولار مقابل رأس البغدادي، فانه تمكن من الإفلات من الاسر أو الموت عدة مرات.

ويقول مسؤولون من المركز الدولي لدراسات العنف المتطرف”ICSVE”إنهم بينما كانوا في بغداد الشهر الماضي كباحثين من هذا المركز قاموا بإجراء لقاءات مع كوادر من تنظيم داعش، الذين تم إلقاء القبض عليهم في العراق.

وأشاروا الى أن محققاً عراقياً في أحد السجون قال لهم”مع كل القوة والجبروت العسكري الذي يتمتع به بلدكم، لماذا لم تستطع الولايات المتحدة العثور على البغدادي؟”.

ويقول الباحثون إن هذا سؤال جيد، ولكن الولايات المتحدة تفتقر الى عناصر استخبارية تتواجد على الارض قرب تنظيم داعش التي تعتبر أفضل مصادر للمعلومات الاستخبارية، حيث وجدت أجهزة الاستخبارات الغربية انه من المستحيل تقريباً زرع جواسيس ضمن صفوف التنظيم الإرهابي.

من الواضح أنه ليست هناك أي جهة حكومية أو جهاز استخباري لديه معلومات استخبارية كافية توصل الى قتل البغدادي، والتي تتطلب بالتأكيد وجود جواسيس ومصادر استخبارية على الارض.

ويقول الباحثون إن مصادر أردنية ادعت بأنها نجحت بزرع عميل لهم اخترق صفوف داعش كقيادي في التنظيم، وانه تم نقله جواً خارج سوريا قبل الهجوم الاخير للتحالف على معقل داعش في الرقة.

وخلال المقابلات، التي اجريت مع 66 منشقاً أو عائدا أو سجينا من تنظيم داعش، كشف الباحثون أن جميع هؤلاء كانوا تحت سيطرة بالغة الشدة. حيث غالبا ما يتم تجريدهم من اجهزة الموبايل، أما الذين يسمح لهم بحمل الهواتف فكانت رسائلهم تخضع للتدقيق كما أن الاتصالات تكون خاضعة للمراقبة. وأن المصير المحتم لأي عنصر يتهم بخيانة التنظيم هو أن يقطع رأسه.

ويقول الباحثون انه خلال مقابلاتهم غالباً ما كانوا يسمعون عن أشخاص روس قد تم قطع رؤوسهم لاتهامهم بكونهم جواسيس، ولكن لا تتوافر أدلة دقيقة تدعم هذه الادعاءات.

ويقول الباحثون في المركز الاميركي، إن الجهاز الامني لداعش اعتاد ان يكون حذراً على الدوام إزاء أي شكوك بوجود مندسين بين صفوفه ويراقب اي اتصالات خارجية ويدقق بحذر المعلومات الامنية عن المجندين الجدد.

وأشاروا الى ان المجندين، الذين يلتحقون بالتنظيم في العراق وسوريا والذين لايمتلكون أوراقا ثبوتية، يخضعون لفترة طويلة للتدقيق الامني وغالباً ما يتم إرسالهم مباشرة للخطوط الامامية. الفكرة من ذلك هو انه إذا حملوا السلاح بشراسة بالنيابة عن التنظيم وتمكنوا من الحفاظ على حياتهم فانه تتم الموافقة على ضمهم لصفوف التنظيم.

ولفت الباحثون الى ان تنظيم داعش هو ليس مجرد تكتل من متطوعين متطرفين كما يصفه البعض. فالهيكل الاساسي لداعش قد تم تشكيله من قبل ضباط مخابرات وجيش عراقيين سابقين من ذوي الخبرات العالية في حكم صدام حسين، وقد تحالفوا مع مجموعة أبو مصعب الزرقاوي التي دامت لفترة قصيرة، والتي حظيت باعتراف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بتنصيب الزرقاوي كزعيم لما سمي بتنظيم القاعدة في العراق.

البحث عن الزرقاوي، الذي استمر من 2003 حتى تم قتله من قبل الاميركان في 2006، يعطي ملامح عما يدور الآن من مساعٍ للنيل من البغدادي ومطاردته.

قوة مهام العمليات الخاصة، التي كانت تلاحق الزرقاوي علمت في حزيران عام 2006، بأنّ هناك إماماً وعالماً دينياً يعتبره الزرقاوي مرشده وملهمه الروحي وكان يحرص على اللقاء به في بيته خارج مدينة بعقوبة.

وتابعت طائرات المراقبة المسيرة سيارة الإمام وعندما دخل رجل الدين البناية استهدفتها طائرة اف- 16 أميركية بقذيفة تزن 500 رطل.

وتقول ندى باكوز، وهي مسؤولة سابقة في وكالة المخابرات الاميركية المركزية CIA وعملت ضمن جهود ملاحقة الزرقاوي، إنه علينا ان نتذكر عند الحديث عن مطاردة البغدادي، بأن تنظيم الزرقاوي كان في الواقع عبارة عن شبكة مراكز قوة وقيادة وليس تنظيماً هرمياً كالذي يتبعه داعش. وهذا يعني انه حتى بعد موته وحتى بعد هزيمته كما حصل في العراق، فان التنظيم قادر على التشتت وإعادة تجميع صفوفه وإعادة التنظيم في سوريا، وقد يظهر بالنهاية من جديد تحت قيادة أبو بكر البغدادي الحقيقي أو شخص آخر اعتباري.

من جانب آخر يقول الباحثون في المركز الاميركي إن عددا قليلا جدا من كوادر داعش السابقين الذين أجريت لقاءات معهم، وحتى الذين تقلدوا مناصب قيادية في التنظيم، ذكروا بأنهم شاهدوا البغدادي بشخصه.

ومنذ بث شريطه الفيديوي سيّئ الصيت من داخل جامع النوري في الموصل، الذي اعلن من خلاله تأسيس دولة خلافته المزعومة، بدأ البغدادي يعيش حياة بعيدة عن الانظار، حيث كان يبث أحيانا بيانات عبر الانترنيت. ورغم كونه زعيم واحدة من أكثر المنظمات الإرهابية شراسة فإن المسؤولين الامنيين حوله يحرصون على إبقاء موقعه وتحركاته سراً محصّناً بشدة، ولا يدعون مجالا لتكرار ما حصل لسلفه الزرقاوي أو ما حصل لابن لادن.