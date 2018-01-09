سلطة الطيران تنفي نقل أسلحة سياسي جواً الى البصرة

نفت سلطة طيران المدني، نقل أسلحة شخصية سياسي في رحلة على متن الخطوط الجوية العراقية الى محافظة البصرة.

وذكر بيان لاعلام سلطة الطيران “في الوقت الذي تسير فيه وزارة النقل وسلطة الطيران المدني العراقي بُخطى ثابتة و واثقة يحاول البعض ممن يمثل أجندات تسعى لإشاعة ثقافة الفوضى وتشويش المشهد وتضليل الرأي العام ببث سموم الإشاعات المغرضة و وضع العصا في عجلة تطور هذه المؤسسة الفاعلة والحيوية كاحد أهم مؤسسات الدولة العراقية”.

وأضاف “ما اشيع في بعض المنصات الإعلامية المأجورة حول تغريم سلطة الطيران المدني العراقي للخطوط الجوية العراقية لحملها على متن احدى طائراتها المتوجهة صوب محافظة البصرة عدد من قطع الاسلحة التابعة لأحد الشخصيات السياسية ، لذا ننوه على ان هذا الكلام عاري عن الصحة ولا يوجد بالمطلق اي صحة لهذه المعلومات “.

وأكدت سلطة الطيران ان “هذه مادة دعائية الغرض من طرحها بهكذا توقيت تحديدا هو نتيجةٍ للنجاحات المتتالية التي حققتها سلطة الطيران المدني العراقي في ظل الادارة الحكيمة والمتزنة، علما ان أبواب السلطة مفتوحة أمام المراقبين لعمل الطيران المدني العراقي والباحثين الجادين عن الحقيقة وليس من يدعيها”.