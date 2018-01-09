(لمناصري جيش الاحتلال العراقي.. لارض الرافدين)..(كيف جيشكم وحد العراق؟ اليس بقمع ابناءه)

بسم الله الرحمن الرحيم

(اول طلقة على من وجهها الجيش العراقي من فوهات بنادقه.. بعد تأسيسه بستة كانون عام 1921)؟؟ (هل على عدو خارجي ؟؟ ام على مكون داخلي)؟؟ (واخر طلقه اطلقها الجيش العراقي باحتفاله بتاريخ 2018.. هل على عدو خارجي ام على مدن عراقية)؟؟ لماذا جيوش (المنطقة) التي اسسها الاستعمار القديم (حروبها الداخلية.. اكثر من كل حروبها الخارجية).. (بل ضحايا هذه الجيوش من ابناء شعوبها اكثر بعشرات الاضعاف من كل ما قتلته بحروبها الخارجية)؟

(من اسس الجيش العراقي؟؟ وعلى أي نظام شكل؟؟ ومن اول من دربه وبنى لبناته الاولى).. (ولماذا بريطانيا اسست جيش باسم الجيش العراقي من العدم ؟؟ ليدافع عن من؟؟ وضد من؟؟)؟؟ (لماذا مرجعية النجف بمراجعها العجم لم تصر على حاكم شيعي عربي “للعراق”.. لماذا قبل مراجع تنصيب ملك مستورد (سني حجازي) ابن ملك الحجاز فيصل الاول.. الذي كان مرشح البريطانيين.. في حين رفضت هؤلاء الشيعة ومراجعهم.. ان تتعاون مع بريطانيا بتنصيب حاكم شيعي عربي من ابناء وسط وجنوب منطقة العراق)؟ (لماذا تعاون المراجع الشيعة العجم التعاون مع بريطانيا لتأمين دولة باسم ايران للفرس الشيعة.. في حين رفضت ان يكون للشيعة العرب دولة بوسط وجنوب منطقة العراق والاحواز)؟

فالجميع يعلم.. بان بريطانيا عندما رسمت حدود المنطقة مع فرنسا وروسيا.. ببداية القرن الماضي.. بالطبع لم يتركون المنطقة (بعد ذلك عبثا).. أي لم يخرجون من المنطقة بانسحابهم “العسكري” بعد ذلك بدون (بنى تحتية لتأمين هذه الحدود ووسائل حماية داخلية لها، من خلق اديولوجيات ثقافية ومنهجية وتربوية وجيوش وقوى امنية وانظمة ادارية وقانونية).. تضمن بقاءها.. حسب ما متفق عليه (بين القوى الكبرى) انذاك.. (بوضع منظومة حراسة لخرائط الشرق الاوسط القديم).

فالجيش العراقي (معرف .. اسسته بريطانيا ببداية القرن الماضي كما هو معلوم.. واعدته ودربته القوات البريطانية).. التابعة (لدائرة المستعمرات البريطانية).. (فالسؤال لماذا اسست بريطانيا ذلك الجيش)؟؟ لمعرفة ذلك سوف نضع الحقائق من مصادرها:

(فالتفكير الأول في تأسيس جيش عراقي بدأ في مؤتمر الشرق الأوسط.. بالقاهرة.. والذي الذي يمثل (دائرة المستعمرات البريطانية بالشرق، التي تعنى بالولايات العثمانية السابقة).. سنة 1921 الذي حضره المندوب السامي البريطاني ومن ألاسباب التي جعلت بريطانيا تفكر في تشكيل جيش عراقي، هو الأتفاق الذي ظهر في مؤتمر الشرق الأوسط على أستخدام الوسائل السياسية لتأمين المصالح البريطانية في البلاد الخاضعة لبريطانيا، وقد ظهرت هذه في العراق، ومن الطبيعي أن يكون لها جيش (وطني.. اوطان سايكيس بيكو).. يسندها ويدعم مركزها السياسي، بالإضافة إلى القرار البريطاني الخاص بخفض القوات البريطانية في العراق للتخفيف عن كاهل دافعي الضرائب البريطانيين، وعلى هذا الأساس بُحثت مسألة تشكيل جيش عراقي وقد عبر بيرسي كوكس في المؤتمر عن وجهة النظر البريطانية في طبيعة هذا الجيش عندما أشار إلى فتح باب التطوع الأختياري وتشكيل قوة من المجندين العرب..).. واصبح هؤلاء.. بقيادة ضباط من اهل السنة كانوا ضمن الجيش العثماني السني).. لعرقلة (تاسيس أي دول للشيعة العرب والكورد)…

(فشغلت القوات العراقية أماكن الجيش البريطاني التي انسحب منها، وأصبح الجيش العراقي مسؤول عن أمن المصالح البريطانية، وأرادت الحكومة العراقية أن تزيد حجم الجيش إلى 6000 الاف جندي ووافقت بريطانيا على ذلك، وكان السبب لتأمين قوة كافية لحماية ما اسمته شمال العراق، وقد بلغ تعداد الجيش في عام 1925 8000 الاف جندي، وتم فتح مراكز تدريب يشرف عليها البريطانيي).. (وعينت بريطانيا مفتش عام بريطاني للجيش العراقي ووضعت 25 ضابطاً بريطانياً في هيئات الركن والتدريب،).

وربطا مع ما سبق .. نقول: لماذا بريطانيا .. اطلقت (اسم مملكة العراق).. وليس (مملكة الرافدين).. واختارت العاصمة (بغداد وليس بابل).. اليس ذلك (حتى لا تكون ارض الرافدين لسكانه).. وحتى لا تكون لديه خصوصيته وتميزه.. (في حين تسميته باسم العراق وعاصمة بغداد) جعلته باطار (سني بامتداد عباسي).. ضمن اهدافها للتوجه الخارجي الاقليمي .. ضمن مخطط بريطانيا لجعل العراق (سلة وبنك للميزانية الاردنية انذاك، وللفائض البشري لمستعمراتها السابقة كالمصريين وغيرهم.. وكذلك ربطة بمنظومة عربية سنية اقليمية.. لتبرير تدخلات اقليمية عربية اقليمية سنية بشؤونه)… وتأكيد ذلك بان نوري السعدي .. طلب من بريطانيا ضم الكويت.. لان ميزانية العراق لا يمكن ان تكفي ميزانية العراق والاردن معا.. فماذا يعني ذلك ؟؟

وهل تعلم ( ان الجيش العراقي.. قتل من ابناء شعوب منطقة العراق.. اكثر من ما قتل بكل حروبه الخارجية).. هل تعلم (ان الجيش العراقي حقيقته.. هو جيش الاحتلال العراقي لارض الرافدين.. وقامع شعوبه).. هل تعلم (ان الجيش العراقي.. قمع الشيعة والكورد قبل عام 2003.. وقمع السنة العرب واجتاح مناطق الكورد.. بعد عام 2003).. بغض النظر عن المسببات.. ولكن النتيجة ملايين القتلى والجرحى والمهجرين والنازحين والمغيبين بالسجون والمقابر الجماعية..

هل تعلم (ان الجيش الاحتلال العراقي.. هو الجيش البديل لبريطانيا .. بعد مغادرتها للعراق.. لتثبيت خرائط الشرق الاوسط القديم التي رسمها الاستعمار الانكلو فرنسي الروسي ببداية القرن الماضي…. هل تعتقدون ان بريطانيا تركت المنطقة بدون كلاب حراسة لحماية تلك الاحدود الانكلو فرنسية روسية..).. وننبه (بان الدول التي جيوشها رمز وحدتها).. فاعلم هي (دول مصطنعة.. موحدة قسرا بفوهات المدافع وفوهات البنادق)..

هل تعلم ان مليشة الحشد الشعبي.. تؤدي نفس الدور بالحفاظ على خرائط الشرق القديم.. بزحفها على كوردستان.. عندما (اراد البرزاني تمزيق خرائط الاستعمار القديم بتاسيس دولة كوردية).. وكذلك زحفت هذه المليشية ايضا على المثلث السني العربي.. بتجحفلها مع القوات الحكومية لبغداد (الجيش العراقي).. ضد تنظيم داعش عندما ميع الحدود بين العراق وسوريا.. فاعيد رسم الخرائط القديمة بعد هزيمة داعش.. وكذلك هذه المليشيات تعمد لحرمان الشيعة العرب من حقهم بدول لهم بالمنطقة بالاحواز ووسط وجنوب منطقة العراق وحتى بالاحساء والقطيف.. وهذا احدى الاسباب التي من وراءه يتم التغاضي عن تغول الحشد الايراني الولاء في هذه المرحلة.. فايران وتركيا والسعودية ومصر من اعمدة حراس حماية خرائط الشرق الاوسط القديم..

والشيء بالشيء يذكر.. بطرح سؤال.. قاسم سليماني (مستشار سياسي لو عسكري لو شنو دورة بمنطقة العراق)؟؟ حتى يزور اربيل ويتكلم بشؤون العراق؟؟ ويزحف مع مليشياته على كركوك لمصالح ايران القومية العليا (لتعلن ايران بعدها تصدير نفط كركوك الى كرمنشاه)؟؟ ويتم سجن (سمير عبيد) الصحفي والضباط بالجيش السابق لمجرد انه صرح (بان اجتياح كركوك جاء بامر من بريطانيا للعبادي الحامل للجنسية البريطانية.. كون بريطانيا تشعر بانها غدرت حصتها بجولات التراخيص.. وتريد حصتها بكركوك)؟.. لينكشف سبب كل ما جرى بكركوك .. كمثال.. لمصالح من رسم خرائط الشرق الاوسط القديم وكلاب حراستها المتجددين..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم