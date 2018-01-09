مجلس البصرة يرفض قرار الصحة فتح صيدليات اهلية في المستشفيات الحكومية

كشف عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، اليوم الاثنين، عن رفض المجلس قرار وزارة الصحة القاضي بفتح صيدليات اهلية في المستشفيات الحكومية.

وذكر المنصوري في حديث أن جلسة المجلس، اليوم، شهدت “التصويت على اعارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب محافظة البصرة كرفانات عدد ( ٢٠ ) من الكرفانات العائدة لمجلس المحافظة وذلك لحاجتها اليها في الوقت الحاضر وحسب طلب من المفوضية المستقلة في المحافظة”.

وأضاف، أنه “تم التصويت على مقترح تسهيل إجراءات علاج الجرحى من القوات الأمنية والحشد الشعبي وإجراء تسهيلات فيما يخص مستحقاتهم الأخرى وإصدار هوية خاصة بالجرحى من قبل مجلس المحافظة”، فضلاً عن التصويت على “منع تنفيذ كتاب وزارة الصحة والمتضمن افتتاح صيدليات أهلية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وعدم الموافقة على فتح مثل هكذا صيدليات في دوائر وزارة الصحة في محافظة البصرة”.

وتابع، أن المجلس “صوت على الموافقة بتجديد عقود المتعاقدين مع ديوان المحافظة والبالغ عددهم ( ٢٠١٥ ) لعام ٢٠١٨ على ان يتم توفير تخصيص مالي لهم من قبل المحافظة بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨”.

كما صوت المجلس، وفق حديث المنصوري، على “إلغاء قرار مجلس المحافظة المرقم ( ٥٧٦ ) لعام ٢٠١٣ والقاضي بتحمل الحكومة المحلية تكاليف البنى التحتية لمشاريع الاستثمار في القطاع السكني وذلك لعدم القدرة على تنفيذه ولحدوث مشاكل قانونية واقتصادية من بقائه”.

وصادق المجلس خلال الجلسة على “خطة تنظيف الاقضية والنواحي في محافظة البصرة لعام ٢٠١٨ وتخصيص مبلغ قدره ( ٢٤ ) مليار من تخصيصات مديرية بلديات البصرة والموافقة على الصرف بالنسبة القانونية المقدرة (١\١٢) من الموازنة المقدرة للتنظيف في حالة تأخر إقرار موازنة عام ٢٠١٨”.

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