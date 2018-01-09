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مستشار الرئيس بارزاني يعلن اتفاقا بين الحزبين الرئيسين على قائمة موحدة للانتخابات العراقية

افاد هيمن هورامي مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين ان حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اتفقا على ضرورة جمع الأطراف والقوى السياسية الكوردستانية بقائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.

وكتب هورامي على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مع إجراء انتخابات للبرلمان الكوردستاني قبل انتخابات البرلمان العراقي.

وأضاف ان جميع الأحزاب الكوردستانية تحتاج توحيد ارادتها كقائمة واحدة خاصة للانتخابات البرلمانية العراقية، مردفا بالقول انه تم التأكيد على هذا الامر “اجتماعنا مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع يوم امس بالسليمانية”.

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