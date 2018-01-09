مسلحون مجهولون يغتالون مدنيا وموظفا صحيا في كركوك

أفاد شهود عيان الثلاثاء بمقتل شخصين احدهما موظف في قطاع الصحة بعدما فتح مسلحون النار عليهما داخل كركوك.

وأصبحت عمليات الاغتيال وإطلاق النار امرا معتادا في كركوك لاسيما خلال الليل منذ أن سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على المدينة في تشرين الاول اكتوبر.

وقال شهود لكوردستان 24 مشترطين عدم ذكر اسمائهم إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحتهم الآلية على سيارة تقل موظفا في الصحة وآخر مدنيا في حي عدن جنوبي كركوك.

وأسفر الحادث الذي وقع مساء امس عن مقتلهما على الفور.

وقال احد الشهود ان الضحيتين كورديان.

وفي الليلة ذاتها القى مسلحون مجهولون قنبلة على مبنى هيئة العشائر العربية وسط كركوك. ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية.

وقبل نحو يومين خطف مسلحون منتسبا في جهاز الامن الكوردي في حي روناكي وسط كركوك وسبقه بأيام اغتيال عضو بحزب الجبهة التركمانية بالإضافة الى محام عربي.

وكان نائب الرئيس العراقي اياد علاوي ومسؤولون كورد قد حذروا من أن بقاء الاوضاع في كركوك على ما هي عليها سيفجر فتنة في المدينة.

وكركوك التي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين- على الترتيب- هي واحدة من ابرز المدن المتنازع عليى سيادتها بين اربيل وبغداد.