نائب: إضافة موادّ جديدة لقانون العفو بعد إقراره

أكد النائب عن كتلة صادقون المنضوية في التحالف الوطني حسن سالم، أمس الإثنين، ان قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب تشمل إرهابيين بالعفو. وقال سالم في مؤتمر صحافي، بمشاركة عدد من نواب التحالف وتابعته (المدى) إن “الشعب العراقي دفع الدماء الكثيرة والغالية بسبب الإرهاب وداعش، لكن اليوم نرى هناك تعاطفاً مع الإرهابيين والقتلة والمجرمين، اليوم تفاجأنا ان ينشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية ونشاهد ان فيه مادة لم يصوت عليها مجلس النواب”.

واضاف ان “هذه المادة أسقطها البرلمان التي هي (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6 التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولون بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الإرهاب”. وأوضح سالم ان “هذه المادة أسقطها البرلمان، وأكد القانون المصوت عليه ان لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الإنفاق، هذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، فهي التي أقرها مجلس النواب”، موضحاً أننا “نطالب بالتحقيق في هذه القضية لأن وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد تسببت بالإفراج عن الكثير من الإرهابيين”.