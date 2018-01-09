نتنياهو محذرا من “ابن داعش” و”حفيد القاعدة”: ايران تجهز 100 الف شيعي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأنها تخطط لإرسال 100 ألف مرتزق إلى سوريا في إطار “مشروعها لغزو واستعمار سوريا”، حسب قوله.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع سفراء دول الناتو: “إنهم في إطار خططهم لغزو واستعمار سوريا يريدون نقل 100 ألف مقاتل شيعي إلى هناك، تصدرهم إيران، وهم ليسوا من الإيرانيين ولكنهم بقيادة إيرانية”.

وأضاف: “في حال حققت إيران هدفها، ونقلت 100 ألف مقاتل شيعي إلى سوريا، فإن ذلك سيشعل النزاع من جديد”.

وأكد أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران من إقامة قاعدة في سوريا، متّهما الجمهورية الإسلامية بأنها تسعى لبسط سيطرتها “من طهران إلى طرطوس”.

وتوقع بأن ذلك سيؤدي إلى “ولادة ابن “داعش” وحفيد “القاعدة” في سوريا، محذرا من أن كل ذلك سيؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا. وأصر على أن إسرائيل هي الوحيدة من تقاوم “التطرف الإسلامي” في المنطقة.

كما صرح نتنياهو بأن إسرائيل تستخدم العديد من الوسائل لمنع الإرهابيين من تعزيز مواقعهم في سيناء بعد هزيمة “داعش” في العراق وسوريا.