وزارة البيشمركة تعلن إحصائية مخلفات داعش العسكرية منذ 2014 – 2017

أعلنت وزارة البيشمركة يوم الاثنين عن إحصائية لما تم تطهيره من مخلفات تنظيم داعش العسكرية في المحاور التي حررتها منذ 2014 وحتى نهاية 2017.

وقال اللواء محمود كاكائي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، انه تم ضبط 4 عبوات، 169 عبوة نوع “”vs 500، و12 حزاما ناسفا، و5 قنابل يدوية، وصاروخين يدويين، و16 صاروخا كاتيوشا، ولغمين ارضيين ضد الدروع نوع tm 46 روسي إضافة الى تفجير سيارتين مفخختين.

وأضاف انه في محور الخازر تم ضبط 22 عبوة جليكانية، 26 عبوة نوع لغم فالماره، 26 عبوة حديدة ، 772 عبوة تحتوي على كرات حديدة ، وصاروخ يدوي، وقنبرتين هاون، 4 قذائف كاتيوشا

ونوه كاكائي الى انه في محور كركوك تم ضبط 29 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام، و 7 عبوات تلفزيونية، مردفا بالقول انه محور زمار تم ضبط 51 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام، و 30 عبوة جليكانية و 12 عبوة انبوبية، و 12 حزاما ناسفا 4و قنابل يدوية، و14 عبوة “vs500”.

وتابع انه في مخمور تم ضبط 82 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام، وعبوتين حديديتين، وأربعة عبوات محلية الصنع، وابطال مفعول 4 عبوات مصنوعة من أسطوانات الاوكسجين، وأربعة الغام ضد الدروع وتفجير سيارتين مفخختين.

وأشار كاكائي انه محور بعشيقة تم 42 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام ، و49 عبوة جليكانية و11 عبوة حديدية و106 عبوات تحتوي على كرات حديدية “الصجم”، و4 عبوات قذائف هاون وعبوتين من أسطوانة اوكسجين و13 عبوة صواريخ راجمة وقنبلة يديوية وصاروخ يديوي وابطال مفعول 4 عبوات مصنوعة من أسطوانا الاوكسجين و6 عبوات كاتيوشا

واردف بالقول انه في محور تللسقف، تم ضبط 170 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام، و11 عبو جليكانية، 51 عبوة حديدية، 112 عبوة تحتوي على كرات حديدية “الصجم”، و 8 عبوات مصنوعة من قنابر هاون، مشيرا الى انه في كوير 881 عبوة مختلفة 25 جليكان 167 عبوة حديدية 155 في اس 500 عبوة قذيفة مدفعية

ولفت اللواء كاكائي الى ان المجموع الكلي في ابطال مفعول العبوات الناسفة وتفجيرها بشكل مسيطر عليها في 2017 بلغ 2882 عبوة ناسفة، كاشفا انه منذ بدء الحرب ضد تنظم داعش في 12/4/2014 وحتى نهاية 2017 بلغت عدد العبوات التي تم ابطال مفعولها وضبط وتفجير بشكل مسيطر 180932 عبوة”.