وزير الدفاع الايراني: ايران تجد نفسها مسؤولة عن مصير شعوب المنطقة

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن حاتمي قوله “إننا نوصي أمريكا بالابتعاد عن الدور التخريبي وغير البناء الذي تلعبه مع الدول الصديقة والجوار والتي تحاول من خلاله تخويف تلك الدول من إيران”.

وقال حاتمي في كلمة له في مؤتمر الأمن المنعقد في طهران اليوم ان “البرنامج الدفاعي الإيراني يهدف إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين وحضور دول الجوار في هذا المؤتمر أكبر دليل علي ذلك”.

واضافت الوكالة على لسان حاتمي ان “القوة الدفاعية الإيرانية والتي تمثل القوة الصاروخية جزءاً منها هي قوة ردع ليست إلا ولا تمثل تهديدا للأصدقاء والجيران وكذلك سائر البلدان الأخرى وتهدف إلى مواجهة المخاطر المحدقة ليست إلا”.

وشدد حاتمي على أن الوجود الأجنبي في المنطقة لا يعود علي المنطقة إلا بمزيد من الفوضي وعدم الإستقرار .

وصدرت تصريحات عديدة من قيادات أمريكية رفيعة تؤكد من خلالها على أن واشنطن تتصدى للتمدد الايراني “الشيعي” في المنطقة.