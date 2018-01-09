وزير العمل العراقي : 700 ألف أسرة تنتظر مساعدات “الفقر”Featured

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، اليوم الاثنين، عن وجود حوالي 4 ملايين “فقير” في العراق (أكثر من 10 % من مجموع سكان البلاد)، وأن 700 ألف أسرة فقيرة لم تحصل بعد على أية مساعدات.

وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني، في بيان ، طالعته (باسنيوز)، أنّ الدولة العراقية «ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم». فيما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود أكثر من 6 ملايين عراقي يعيشون تحت ‹خط الفقر›.

وبيّن السوداني، أن وزارته تلقت أكثر من مليون طلب جديد للحصول على الإعانات الاجتماعية الخاصة بالفقراء ، مشيراً إلى أن «الوزارة شملت أكثر من 328 ألف أسرة جديدة، ولديها أكثر من 700 ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية»، واستدرك بالقول: «لا يوجد شمول جديد بالإعانات»، مطالباً الفعاليات الاجتماعية أن تدعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع الوزارة من شمول أعداد جديدة.

وبالرغم من أن العراق يأتي في الترتيب الرابع عالمياً بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط، بمعدل يفوق 4 براميل يومياً، وبحجم اقتصاد فاق 223 مليار دولار عام 2015، إلاّ أنه يعدّ أيضاَ من أكثر دول العالم تدنيّاً لمستوى معيشة المواطنين وانتشار الفقر والبطالة، الأمر الذي أكد عليه الوزير العراقي في بيانه قائلاً: «إن البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد».

وأشار السوداني إلى أنّ معالجة الفقر «يتطلب جهد وطني حثيث فضلاً عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من أجل أن ينتهي ملف الفقر في العراق».

وصنفت تقارير دولية كثيرة العراق من بين أكثر دول العالم فسادأً.

وكان الدكتور أردلان نور الدين، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، قد أشار في تصريح سابق لـ (باسنيوز)، أن بعض التخمينات تقدر حجم الفساد في العراق بحوالي 100 مليار دولار، مؤكداً وجود حوالي 40 ألف ملف فساد في البلاد.