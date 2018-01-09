ومضات خاطفة و شذرات مبهرة : لا أذهبُ بعيدا بحثا عن الله

1 ــ نعمة العقل المتبصر و الرائي

أجمل و أروع ما منحني الله هو نعمة العقل المتبصر و الرائي بعيدا

وبفضل هذا العقل لم أكن يوما عبدا خنوعا

لأي كان و مهما كان ،

ولا تابعا ذليلا لهذا أو ذاك من بشر

مهما كانوا أو زعموا

من بطولات أو عظمة معجزات

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2 ــ ثمةعزلتان لابد منهما

ثمة عزلتان لا ثالث لابد أن تصادفنا يوما :

الأولى العزلة الإجبارية حيث يتذوق المرء مرارة الوحشة و الاستوحاد

أما الثانية فهي العزلةالاختيارية

حيث صفاء الروح و نشوة الامان

و حصانة الملاذ من تطفلات الآخرين .

فالعزلة الأولى مزعجة لمن أُجبر عليها

أما الثانية فكلها غبطة و سرور و نشوة .

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3 ــ لا تفرط إفراطا مفرطا

أحيانا أقول مع نفسي :

لا تكن طيبا أكثر مما ينبغي

لكي لا يستخفوا بك ضعفا أو مذلة

ولا متكبرا ، ومتعجرفا جدا

حتى لا يستهجنوا بك بطرا أو غرورا .

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4 ــ لا أذهبُ بعيدا بحثا عن الله

أنا محظوظ بسبب قرب الله مني

من حسن حظي ليس عليّ الذهاب بعيدا

إلى مساجد أو صحارى أم إلى غابات و جبال

بحثا عن الله هنا وهناك

لأكون على قرب قريب جدا منه

لا أذهب بعيدا قطعا ..

لا إلى هنا و لا إلى هناك ،

فهو قريب مني كقرب الجفن من العين

بل أكثر قربا ..

إذ فهو يسكن في وسط قلبي تماما وبالضبط

كما تسكن شجرة ظلها الوارف و الحاضن ،

ضيفا محبوبا و مرغوبا به إلى الأبد ! .

مهدي قاسم