ومضات خاطفة و شذرات مبهرة : لا أذهبُ بعيدا بحثا عن الله
1 ــ نعمة العقل المتبصر و الرائي
أجمل و أروع ما منحني الله هو نعمة العقل المتبصر و الرائي بعيدا
وبفضل هذا العقل لم أكن يوما عبدا خنوعا
لأي كان و مهما كان ،
ولا تابعا ذليلا لهذا أو ذاك من بشر
مهما كانوا أو زعموا
من بطولات أو عظمة معجزات
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2 ــ ثمةعزلتان لابد منهما
ثمة عزلتان لا ثالث لابد أن تصادفنا يوما :
الأولى العزلة الإجبارية حيث يتذوق المرء مرارة الوحشة و الاستوحاد
أما الثانية فهي العزلةالاختيارية
حيث صفاء الروح و نشوة الامان
و حصانة الملاذ من تطفلات الآخرين .
فالعزلة الأولى مزعجة لمن أُجبر عليها
أما الثانية فكلها غبطة و سرور و نشوة .
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3 ــ لا تفرط إفراطا مفرطا
أحيانا أقول مع نفسي :
لا تكن طيبا أكثر مما ينبغي
لكي لا يستخفوا بك ضعفا أو مذلة
ولا متكبرا ، ومتعجرفا جدا
حتى لا يستهجنوا بك بطرا أو غرورا .
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4 ــ لا أذهبُ بعيدا بحثا عن الله
أنا محظوظ بسبب قرب الله مني
من حسن حظي ليس عليّ الذهاب بعيدا
إلى مساجد أو صحارى أم إلى غابات و جبال
بحثا عن الله هنا وهناك
لأكون على قرب قريب جدا منه
لا أذهب بعيدا قطعا ..
لا إلى هنا و لا إلى هناك ،
فهو قريب مني كقرب الجفن من العين
بل أكثر قربا ..
إذ فهو يسكن في وسط قلبي تماما وبالضبط
كما تسكن شجرة ظلها الوارف و الحاضن ،
ضيفا محبوبا و مرغوبا به إلى الأبد ! .
مهدي قاسم