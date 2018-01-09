4 ملايين سافروا عبر مطار بغداد في 2017

أعلنت سلطة الطيران المدني عن إحصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية العاملة في البلاد خلال 2017.

وقال مدير سلطة الطيران المدني عباس عمران، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “هذه الإحصائية التي أصدرتها سلطة الطيران المدني العراقي شهدت تغييرات واضحة في معدل المسافرين والرحلات الى المطارات العراقية بغداد، البصرة، النجف، أربيل، السليمانية، إذا ما قورنت بالسنوات السابقة والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل بالاضافة الى متابعة ميدانية لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لتعزيز واقع العمل”.

واضاف عمران ان “العدد الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار بغداد الدولي بلغ أربعة ملايين و72 ألفاً و73 مسافراً برحلات بلغت 36085 رحلة، كما بلغ مجموع المسافرين الى مطار البصرة الدولي 986174 مسافراً وبلغ مجموع الرحلات فيه 13399”. وأكد ان “المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين الى مطار النجف الأشرف ‎3355721 مسافراً ومجموع الرحلات فيه بلغت 26213 رحلة، وايضا كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار أربيل الدولي ‎1614334 مسافراً وبرحلات بلغت 19758 رحلة، وفي ما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 337633 مسافراً بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 7357 رحلة”.