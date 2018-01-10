بيان صحفي

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه الرسمي، اليوم الاربعاء، سفير تركيا لدى العراق السيد فاتح يلدز .

واستعرض اللقاء بشكل مفصل اوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين واهمية دعم تركيا لسلامة ووحدة العراق .

كما تطرق اللقاء الى ملف الانتخابات، حيث اكد الدكتور علاوي دعمه لجميع الجهود الرامية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفي اجواء مناسبة تمنح الجميع فرصاً متكافئة للمشاركة فيها، مذكرا ان هذه هي رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء التي عبر عنها مؤخراً .

وشدد سيادته في معرض حديثه ان حل الخلافات والقضايا الداخلية العراقية، وفي مقدمتها العلاقات بين بغداد واربيل بالاضافة الى قضية كركوك، لن ينجح الا عن طريق الحلول الوطنية الخالصة البعيدة عن اي تدخل خارجي .

المكتب الـإعلـامـي للدكتور اياد علاوي

10 كانون الثاني 2018