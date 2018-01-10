اعتقال عصابة تتاجر بالفتيات عبر “التليغرام”

أحبطت محكمة تحقيق الناصرية، أمس الثلاثاء، محاولة اتجار بفتيات من محافظات مختلفة بعد القبض على عصابة تتولى استدراجهنّ إلى بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “جهوداً استثنائية لمحكمة تحقيق الناصرية قادت إلى القبض على عصابة تحترف الاتجار بالفتيات”، لافتاً إلى أن “العصابة تتكون من خمسة أفراد اعترفوا باستدراج أربع فتيات من محافظات مختلفة بغية المتاجرة بهن”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهمين كانوا يستدرجون الفتيات إلى بغداد بحجة الزواج عبر برنامج التواصل الاجتماعي (التيليغرام)”.

وتابع بيرقدار ان “محكمة التحقيق صدّقت اعترافاتهم وفق المادة (5/ ثانيا) من قانون الاتجار بالبشر، وهي بصدد إحالتهم إلى المحاكم المختصة”.