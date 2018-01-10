الأمن والدفاع النيابية يطالب بإلغاء المجالس التحقيقية عن الضباط والشرطة وإطلاق رواتبهم

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إلغاء المجالس التحقيقية عن الضباط والشرطة الذين عادوا إلى دوائرهم وباشروا بمهامهم بغرض التحقيق معهم، وإطلاق رواتبهم.

وقال عبدالله في طلب لوزير الداخلية العراقي إنه: “بعد استحصال موافقة معاليكم على عودة ضباط الشرطة والمنتسبين الذين نزحوا مع عوائلهم إلى إقليم كوردستان بعد (16) اكتوبر عادوا إلى دوائرهم وباشروا بمهامهم ولكن بدأت مديرية شؤون الداخلية بفتح مجالس تحقيقية بحقهم” .

وأضاف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “ماولد الاستياء والقلق لدى من فتح المجالس بحقهم في حين كان الكثير منهم له دور كبير وبطولي في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وقدموا تضحيات بطولية”.

ولفت عبدالله إلى أننا”نطلب من سيادتكم الأمر بإلغاء المجالس التحقيقية وكذلك صرف رواتبهم لأن هناك عدد من المنتسبين في شرطة طوزخورماتو ومحافظة كركزك رغم مباشراتهم في مديرياتهم لكن لحد الآن لم يتم لإطلاق رواتبهم”.