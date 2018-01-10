التغيير: اجتماعات الوطني والديمقراطي لن تخيفنا.. الفساد ضرب شعبيتهما

قالت حركة التغيير الكردية، إن اجتماعات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين لم تعد تخيفنا، فيما أشارت الى ان القاعدة الجماهيرية لهذين الحزبين تراجعت “بسبب الفساد”.

وذكر عضو اعلام حركة التغيير سالار تاوكوزي، في حديث إن “القاعدة الجماهيرية للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين تراجعت نتيجة الازمات التي خلفاها لشعب كردستان وتورطهما الهائل في الفساد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والقضائي”.

وأضاف تاوكوزي، أن “صورتهما (الحزبين) بدت جلية للعالم على المستويين الداخلي والخارجي لاسيما بعد اطلاع الحكومة على ملفات فسادهما اثناء تدقيقها قوائم رواتب الموظفين في الاقليم”.

وأشار الى انه “بفضل مواقع التواصل الاجتماعي تعرف الناس عليهم أكثر، فلم يعد المواطنون يؤمنون بما تقول تلك الأحزاب”، مؤكداً ان “الاهم من ذلك ان هنالك ارادة عراقية واقليمية ودولية لإنهاء او تحجيم دورهم في المشهد السياسي”.

ولفت الى ان “الذين يجتمعون مع الحزب الديمقراطي من قيادة الاتحاد الوطني لا يمثلون حزبهم برمته لان هنالك ارادة قوية ضد أرائهم داخل الحزب، وسيؤثر مؤتمر الاتحاد الوطني على مكانة هؤلاء حزبيا وجماهيريا”.

وكان مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، قد اكد ان حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني قد اتفقا على ضرورة جمع الأطراف والقوى السياسية الكردية في قائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

وقال هورامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مع إجراء انتخابات للبرلمان الكردستاني قبل انتخابات البرلمان العراقي”.

وأضاف ان “جميع الأحزاب الكردستانية تحتاج توحيد ارادتها كقائمة واحدة خاصة للانتخابات البرلمانية العراقية” لافتا الى انه “تم التأكيد على هذا الامر من خلال اجتماعنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني يوم امس في السليمانية”.

وكان مصدر مطلع أفاد الأحد الماضي، بأن وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني، في السليمانية.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن “وفد الديمقراطي الذي زار السليمانية اجتمع مع الاتحاد الوطني في المكتب السياسي للاتحاد لبحث عدد من القضايا التي تخص الازمة بين كردستان وبغداد”.

وأضاف، أن “الاجتماع ناقش اوضاع التحالفات الانتخابية خاصة بعد زيارة وفد المعارضة الكردية الى بغداد”.