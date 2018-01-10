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الحشد الشعبي يدمر أهدافا لداعش على الحدود العراقية السورية

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلة تابعة لتنظيم داعش، وعددا من الأهداف التابعة له، في الحدود العراقية السورية.

وقال اعلام الحشد، ان “مدفعية اللواء الاول في الحشد الشعبي عالجت تحركات لداعش على الحدود مع سوريا” مبينا ان “مدفعية اللواء حققت اصابات مباشرة في أهداف التنظيم بعد رصدها”.

واضاف، ان “سلاح المدفعية واصل استهداف تجمعات عناصر داعش، فيما تمكن من احرق عجلة مسلحة تابعة للتنظيم”.

وكان الحشد الشعبي، قد اعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان قوة من فرع الشمال التابع للحشد تمكنت من اعتقال “والي” تنظيم داعش لمناطق كركوك و3 من مرافقيه بكمين أمنى جنوبي المحافظة.

وذكر الحشد في بيان، ان “قوات من حشد محور الشمال داهمت امس 3 اوكار لداعش بناءً على معلومات استخبارية دقيقة في احد التلال شمال غربي داقوق”، مبينا انها “لم تعثر على عناصر الوكر الإرهابي”.

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