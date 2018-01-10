الخارجية تستغرب تصريحات نائبة وتقاضيها.. هذا ما صرفناه فقط في 2017

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن استغرابها لتصريحات احدى البرلمانيات بشأن ميزانيتها، فيما اكدت رفعها دعوى قضائية ضد النائبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب ان “الوزارة اذ تقدر عاليا الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وأعضائه وتحترم هذا الدور وتجده ضروريا وأساسيا في تصويب وتوجيه العمل التنفيذي، فإنها تستغرب التصريحات التي اطلقتها احدى النائبات والتي جاءت في سياق معلومات تفتقر الى الدقة والموضوعية”.

وأضاف محجوب انه “نجد من الضروري ان نوضح لشعبنا بعض الملابسات المتعلقة بمدار حديث النائبة”، موضحاً ان “كوادر الوزارة من سفراء ودبلوماسيين وإداريين قدمت نموذجا مميزا في تمثيل العراق وتمكنت من تحقيق تحشيد دولي وإقليمي منقطع النظير خلال مرحلة المواجهة مع​ داعش تستحق الوزارة عليه الشكر والتقدير وليس التجريح والتشهير”.

وأشار الى ان “مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز الـ 100 مليون دولار لسنة 2017 بكل تفاصيلها والتي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية”، مبيناً ان “ذلك يتضمن رواتب جميع موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد رقم 22 لسنة 2008”.

وبين ان “موازنة الخارجية هي ثاني اقل موازنة في وزارات الدولة العراقية ، بعد ان كانت في 2013 تبلغ حوالي 800 مليون دولار”، مشيراً الى ان “عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجة وليس 700 كما ذكرت النائبة ، وهذه المعلومة معروفة لجميع النواب ومن المستغرب ان يقع نائب يمثل السلطة التشريعية والرقابية بهذا الخطأ المنهجي الكبير، الا اذا كان الهدف هو تضليل الرأي العام”.

ولفت المتحدث الرسمي الى ان “مبلغ رواتب السفراء في الوزارة لا يزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الأخرى”، مبيناً ان “سكنهم في الخارج يكون في منازل تعود ملكية اغلبها للوزارة وظروف معيشتهم ضمن مستوى حددته الامم المتحدة ومنصوص عليه بالقانون”.

وأوضح ان “الحديث عن ان راتب السفير هو 13 مليون يورو ما هو الا ضرب من الخيال والتهويل ومحاولة خلط الأوراق التي لا تمت للمصداقية بصلة”، مؤكداً ان “الوزارة قامت برفع دعوى قضائية ضد النائبة لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة للإعلام بحق مؤسسة دولة”.