السيد راكان سعيد الجبوري يزور قيادة شرطة كركوك .. ويهنئم بالذكرى 96 لـتأسيس الشرطة العراقية.

هنأ السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , اليوم الأربعاء الموافق 10/1/2018 , قيادة شرطة كركوك ومنتسبيها بالذكرى 96 لـتأسيس الشرطة العراقية .

جاء ذلك خلال زيارة سيادته, مقر قيادة الشرطة ,واللقاء مع العميد خطاب عمر عارف قائد شرطة كركوك وعددا من القيادات الأمنية بحضور المفتش العام لوزارة الداخلية .

وقال سيادته ان زيارتنا اليوم الى قيادة الشرطة تأتي لتقديم التهاني بعيد الشرطة التي يقترن عملها بالتضحيات والأنجازات .. مؤكدا ان دور الشرطة العراقية كان كبير جدا ليس فقط في تحقيق الانتصار الكبير على داعش الأرهابي بل هم كانوا يتصدون للارهابيين وعصابات الجريمة , وقدموا تضحيات ودماء طاهره في مواجهة الارهاب والتفجيرات والمفخخات .

واشار ان في الوقت الذي نهنئكم بهذا اليوم ..نؤكد مطلب ادارة كركوك للسيد وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي بزيادة اعداد شرطة كركوك وتأمين أحتياجاتها , ومراعاة التوازن في ملف الشرطة خاصة في المقبولين الجدد .. داعيا وزارة الداخلية لأعطاء خصوصية لكركوك واستثنائها من الضوابط لما تشهده كركوك من تحديات وخاصة بعد نجاح تطبيق خطة فرض القانون وتحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها .

وقال ان كركوك تواجه تحدي قاسي في مسألة ضمان تجهيز الكهرباء لمواطني كركوك ,,كون ان المحافظة تشهد تخفيض كبير بحصتها الوارده من المستثمر من اقليم كوردستان العراق من 250 ميكا الى 50 ميكا واط يوميا .

وثمنت قيادة الشرطة زيارة السيد محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية وتقديم التهاني لقيادة وضباط ومنتسبي شرطة كركوك .