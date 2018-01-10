العثور على مستودع للعتاد في الانبار

عثرت القوات الامنية على مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات في قضاء هيت بمحافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية :” ان المديرية وبناء على توجيهات السيد المدير المحترم المتعلقة بالبحث والتفتيش والحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص اماكن مصانع ومستودعات ومخازن اسلحة وعتاد عصابات داعش الارهابية لغرض ضبطها والسيطرة عليها و تجفيف منابع تسليحها.

واضافت :” ان الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة العاشرة تمكن من ضبط مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات في منطقة حي البكر بقضاء هيت بالأنبار ، مبينة ان الكدس احتوى على المواد التالية:

– 59 بكرة سلك تفجير

– 52 صاروخ spG9

– 24 قنبرة هاون عيار 60 ملم

– 24 حشوات قنابر 120 ملم

– 18صندوق عتاد 23 ملم

– 11عبوة ناسفة

– 9 صاروخ موجه

– 9 عبوات على شكل مسطرة

– 9 كغم TNT شديد الانفجار

– 7 فتيل تفجير

– 5 كغم بارود ضغط العبوات

– 5 اشرطة عتاد BKC

– 3 مخازن كلاشنكوف

– 3 ريموت تفجير

– 1 مسدس تنوير

– 1 جهاز تلفون سيموس.