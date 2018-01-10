عثرت القوات الامنية على مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات في قضاء هيت بمحافظة الانبار.
وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية :” ان المديرية وبناء على توجيهات السيد المدير المحترم المتعلقة بالبحث والتفتيش والحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص اماكن مصانع ومستودعات ومخازن اسلحة وعتاد عصابات داعش الارهابية لغرض ضبطها والسيطرة عليها و تجفيف منابع تسليحها.
واضافت :” ان الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة العاشرة تمكن من ضبط مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات في منطقة حي البكر بقضاء هيت بالأنبار ، مبينة ان الكدس احتوى على المواد التالية:
– 59 بكرة سلك تفجير
– 52 صاروخ spG9
– 24 قنبرة هاون عيار 60 ملم
– 24 حشوات قنابر 120 ملم
– 18صندوق عتاد 23 ملم
– 11عبوة ناسفة
– 9 صاروخ موجه
– 9 عبوات على شكل مسطرة
– 9 كغم TNT شديد الانفجار
– 7 فتيل تفجير
– 5 كغم بارود ضغط العبوات
– 5 اشرطة عتاد BKC
– 3 مخازن كلاشنكوف
– 3 ريموت تفجير
– 1 مسدس تنوير
– 1 جهاز تلفون سيموس.
العثور على مستودع للعتاد في الانبار
عثرت القوات الامنية على مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات في قضاء هيت بمحافظة الانبار.