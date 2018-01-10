ايجاز اهم ما تحقق في اليوم السادس من عمليات تطهير الحويجة ومحيطها

اوجز آمر لواء علي الاكبر (عليه السلام) اللواء علي الحمداني ما تحقق في اليوم السادس من عمليات التطهير وفرض الامن في مناطق الحويجة والرياض والرشاد.

وقال الحمداني في تصريح لوكالة نحن الخبر :” ان عمليات التطهير مستمرة ، مبينا انه خلال عمليات التفتيش تم العثور على اكداس من الاسلحة والاعتدة فضلا عن المواد المتفجرة قد خبأها الدواعش في المقابر.

واضاف الحمداني :” تم القاء القبض على مجموعة من المطلوبين بينهم متهمين بجرائم ضد القوات الامنية ، وهنالك تعاون بين الاهالي والقوات في الابلاغ عن المشتبه بهم ، مشيرا الى انه تم انجاز 75 % من الاهداف المرسومة وان القطعات تمكنت من السيطرة على معظم المناطق حيث توزعت القوات فيها بشكل دقيق.

وتابع الحمداني :” ابتدأ واجب اليوم من شارع الرشاد شمالا الى شارع الرياض اقصى اليسار ، مؤكد بأنه لا فرار للارهابيين من قبضة القانون ، منوها الى الجهود التي تبذلها اسعافات العتبة الحسينية المقدسة وطبابة اللواء في تقديم العلاج للمرضى بداية من اليوم الاول من انطلاق العمليات ولغاية الان.