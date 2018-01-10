حزب بارزاني: قرب الانتخابات أثر على الحوار مع بغداد.. وهذا ما تخشاه عدة جهات

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن قرب الانتخابات، المزمع اقامتها في أيار المقبل، أثر على اجراء الحوار بين أربيل وبغداد، فيما لفت الى ان عدة جهات سياسية “تخشى” خسارة أصوات الناخبين فيما إذا جرى ذلك الحوار قبل عملية الاقتراع.

وقال عضو الحزب محي الدين المزوري في حديث ان “بغداد تنادي بتطبيق الدستور وحكومة اقليم كردستان ترحب بتطبيقه واعلنت التزامها بقرار المحكمة الاتحادية وتطالب بتنفيذ مواد الدستور بكامل مواده لابشكل انتقائي”، عادا ان “قرب الانتخابات البرلمانية أثر على اجراء الحوار لان رئيس الوزراء حيدر العبادي لايمكنه تجاوز الاحزاب والحركات السياسية المنضوية تحت راية التحالف الشيعي في بغداد”، على حد تعبيره.

وأضاف المزوري، ان “اجراء الحوار بين بغداد واربيل قد لا يتم الا بعد الانتخاباتـ، وذلك لان هنالك جهات سياسية تفكر بأن التفاوض مع حكومة اقليم كردستان سيؤدي الى خسارتها العديد من الاصوات”.

وعد عضو الحزب الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، انه “لو كانت هنالك جدية فأن حل جميع القضايا والمشاكل العالقة مثل المنافذ الحدودية والمطارات وقضية النفط والغاز يكون عن طريق الجلوس على طاولة التفاوض وتطبيق الدستور”، مبديا استغرابه من “اصرار بغداد على عدم اجراء الحوار رغم الرسائل الايجابية التي بعثها الاقليم”.